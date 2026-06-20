Catania, al via la quarta edizione di “Un Libro fa Presa”: il borgo etneo diventa salotto letterario estivo

Un borgo dell’Etna riscoperto e riportato a nuova vita dai suoi cittadini si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Un Libro fa Presa”, la rassegna letteraria che da giugno ad agosto trasformerà il piccolo centro in un salotto dedicato a libri, dialogo e valorizzazione del territorio. L’iniziativa prenderà il via domani, domenica 21 giugno, con la partecipazione della scrittrice catanese Annamaria Zizza, che presenterà il romanzo “L’estate della dolciera” (Marlin Editore), ambientato nella Sicilia del Settecento e incentrato sulla storia di Maria, una giovane “dolciera” che attraverso la sua arte cerca riscatto e autonomia. La rassegna si svolge a Presa, frazione del Comune di Piedimonte Etneo, e sarà articolata lungo l’intera estate con incontri, presentazioni e momenti di confronto culturale.

L’evento è promosso dalle associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa”, che lo realizzano interamente in autofinanziamento e senza contributi pubblici. Le due realtà sono impegnate da otto anni in un percorso di rigenerazione sociale e culturale del borgo. Interverranno la curatrice della rassegna Giovanna Antonelli e il giornalista Francesco Vasta, tra i fondatori delle associazioni. Sono previsti i saluti del sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi e dei presidenti delle associazioni promotrici Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro.

Il dialogo con l’autrice sarà affidato a Francesco Coniglione ed Enrico Di Stefano, mentre le letture saranno curate dall’attrice Emanuela Pistone Ferraù. L’appuntamento inaugurale è fissato per domani alle 18.30 presso il Centro di Promozione territoriale di via San Giovanni Bosco a Presa.

“Un Libro fa Presa”: cultura e rinascita di un borgo

Durante la presentazione, gli organizzatori hanno sottolineato il valore dell’iniziativa: “’Un Libro fa Presa’ è più di una rassegna letteraria. È il simbolo di una comunità che ha reagito al declino, ritrovandosi e trasformando in punto di riferimento un borgo di appena cento abitanti. Abbiamo creato uno spazio di cultura e confronto, richiamando a Presa persone, idee e relazioni. È un’esperienza probabilmente unica nel suo genere, un tassello di un progetto più grande, cioè di restituire centralità al territorio. Anche da un piccolo centro possono nascere esperienze capaci di generare valore e rilancio”.

La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti estivi:

11 luglio – Luigi La Rosa con “A Parigi con gli impressionisti” (Perrone Editore), viaggio nella Parigi della Ville Lumière.

– Luigi La Rosa con (Perrone Editore), viaggio nella Parigi della Ville Lumière. 10 agosto – Antonella Desirèe Giuffrè con “La seminatrice di coraggio” (Tre60libri Editore), dedicato alle donne dimenticate della Sicilia del primo Novecento.

– Antonella Desirèe Giuffrè con (Tre60libri Editore), dedicato alle donne dimenticate della Sicilia del primo Novecento. 22 agosto – Augusto Righi con “Il Campo dei mandorli in fiore” (Navarra Editore), ambientato nella Palermo degli anni Ottanta.

Gli eventi si svolgeranno principalmente nelle piazze di Presa e presso il Centro di San Giovanni Bosco, ex scuola del borgo oggi sede delle associazioni promotrici. Ogni serata sarà accompagnata da degustazioni e momenti enogastronomici curati dalla Cucina del Borgo di Presa. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero +39 3884775147.