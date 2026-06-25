Catania, al Teatro Massimo Bellini la medaglia celebrativa “veronacallas100”

Il Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano ha ritirato, lunedì 15 giugno a Roma, la prestigiosa medaglia celebrativa “veronacallas100”, assegnata dalla Fondazione Internazionale Maria Callas di Verona e conferita al Teatro Massimo Bellini di Catania nell’ambito delle celebrazioni dedicate al grande soprano in occasione del centenario della sua nascita. La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala Presidenziale del Teatro dell’Opera, durante un evento che ha reso omaggio alla straordinaria eredità artistica della Divina.

“Maria Callas rappresenta una delle vette più alte del melodramma – così recita il Sovrintendente – e il suo legame con il Teatro Massimo Bellini è una pagina preziosa della nostra memoria artistica. La sua presenza a Catania ha rafforzato il prestigio internazionale del teatro e il suo ruolo nel panorama lirico mondiale. Oggi continuiamo a valorizzarne l’eredità con iniziative culturali e scientifiche di alto profilo, come il volume ‘Catania, il suo teatro ed il miracolo Callas’, curato dal Bellini con il coordinamento di Dario Mozzi, la collaborazione di Giuseppe Lazzaro Danzuso, per i tipi di Sanfilippo Editore, che testimonia il valore del rapporto tra l’artista e la nostra istituzione. Il conferimento di questa medaglia celebrativa conferma il valore del lavoro svolto dalla nostra istituzione nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio artistico che continua a rappresentare un riferimento per le nuove generazioni“.

Alla presenza delle massime autorità culturali il Premio è stato consegnato da Sua Eccellenza l’ambasciatrice di Grecia in Italia Eleni Sourani; Nicola Guerini, presidente della Fondazione Internazionale Maria Callas di Verona e ideatore del Premio, con la cura del referente per i progetti scientifici e culturali Simone Di Crescenzo, ha sottolineato il valore di costruire una rete di Teatri per custodire la memoria dei luoghi e dei palcoscenici vissuti dalla grande artista.

Il Teatro Massimo Bellini figura tra i teatri selezionati dagli organizzatori del “Festival Internazionale Maria Callas di Verona”; accanto all’ente catanese, hanno ricevuto il riconoscimento importanti istituzioni liriche e teatrali italiane, tra cui la Fondazione Arena di Verona, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro dell’Opera di Roma.

Complessivamente le medaglie sono state conferite a personalità, istituzioni, enti culturali e scientifici che si sono distinti per il contributo offerto alla crescita culturale, artistica e sociale delle comunità in cui operano.

Un riconoscimento che celebra non solo il ricordo di Maria Callas e il suo straordinario legame con i grandi teatri italiani, ma anche il ruolo che il Teatro Massimo Bellini continua a svolgere nella promozione dell’eccellenza musicale e culturale del nostro Paese.