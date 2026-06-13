Cassano all’Ionio pronto ad ospitare il Giro Next Gen: info su chiusure e modifiche alla viabilità

Una mattinata di grande sport e ciclismo internazionale interesserà il territorio comunale con il passaggio del Giro Next Gen 2026, la corsa riservata agli Under 23 considerata uno dei principali vivai del ciclismo mondiale. L’evento, in programma martedì 16 giugno, coinvolgerà tutti e tre i centri urbani del Comune: Sibari, Lauropoli e Cassano centro, con l’arrivo della carovana rosa e un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della zona. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini ha diffuso i dettagli dell’evento, che rappresenta anche un’importante vetrina turistica e territoriale per il comprensorio.

La partenza della tappa è fissata alle ore 12:00 dal Piazzale Centro Servizi di Sibari, con apertura del foglio firma alle 10:40. Da Sibari il percorso proseguirà verso Lauropoli lungo la Provinciale 169, per poi salire verso Cassano centro attraversando via Amendola, la piazza cittadina, i “Gironi”, fino ai Cappuccini e alle Grotte di Sant’Angelo. Successivamente la corsa devierà sulla Provinciale Cassano–Civita in direzione Frascineto, offrendo immagini di particolare valore paesaggistico e naturalistico. Il passaggio del Giro rappresenta, secondo l’Amministrazione, un’occasione di promozione per le bellezze storiche e ambientali del territorio.

Viabilità e misure di sicurezza

In vista dell’evento, il Comune ha disposto specifiche misure per la gestione della circolazione stradale e della sosta lungo tutto il percorso interessato dalla manifestazione. Saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata, chiusure temporanee al traffico veicolare e pedonale e limitazioni alla circolazione nei centri di Sibari, Lauropoli e Cassano centro. I cittadini sono invitati a programmare per tempo gli spostamenti e a raggiungere le aree di sosta entro le ore 11:00, poiché dalle 11:00 fino al passaggio del veicolo di fine corsa il percorso non sarà attraversabile. Il Comune raccomanda inoltre di seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e volontari presenti lungo il tracciato.

Il passaggio del Giro Next Gen 2026 rappresenta un appuntamento di rilievo sportivo e mediatico, capace di valorizzare il territorio e di offrire visibilità alle sue eccellenze paesaggistiche, storiche e culturali: “sarà una straordinaria mattinata di sport e ciclismo internazionale con il passaggio del Giro Next Gen 2026, il Giro d’Italia Under 23 che rappresenta il futuro del ciclismo mondiale”.

Info Tappa Next Gen Sibari | PDF

Viabilità Giro Next Gen 2026 | PDF