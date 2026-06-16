Casignana, si insedia il nuovo Consiglio comunale

Si è svolta nella serata di lunedì 15 giugno, alla presenza di numerosi cittadini, la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Casignana, chiamato a inaugurare il mandato amministrativo scaturito dalle elezioni del 24 e 25 maggio che hanno confermato alla guida del Comune il sindaco Rocco Celentano e la squadra di Casignana Futura. Un momento istituzionale che ha sancito ufficialmente l’avvio della nuova consiliatura e la presentazione di una compagine amministrativa rimodulata, pronta ad affrontare con il rigore e la determinazione già dimostrati negli anni passati le sfide che attendono il borgo.

Il nuovo Consiglio Comunale risulta composto, per la maggioranza, da Franco Crinò, Domenico Falcomatà, Antonella Frammartino, Agata Mazzitelli, Giovanni Nicita, Stefano Pulitanò e Vincenzo Rodi, mentre tra i banchi dell’opposizione siedono Rocco Martinelli, Francesco Lascala e Valentina Saccomando. Ad aprire la seduta è stato il sindaco Rocco Celentano, che nel suo intervento ha voluto innanzitutto ringraziare la cittadinanza per la fiducia accordata. “Il voto che avete espresso non è per me soltanto un riconoscimento, ma un patto di fiducia che rinnova il legame tra chi amministra e chi vive ogni giorno questa terra”, ha affermato il primo cittadino, sottolineando come la riconferma rappresenti un nuovo punto di partenza.

Celentano ha ricordato gli interventi realizzati per la sicurezza delle strade e degli edifici pubblici

Ripercorrendo il lavoro svolto nel precedente quinquennio, Celentano ha ricordato gli interventi realizzati per la sicurezza delle strade e degli edifici pubblici, il mantenimento dei servizi essenziali e la valorizzazione del territorio. Guardando al futuro, ha invece indicato tra le priorità il contrasto allo spopolamento, il sostegno alle famiglie e ai giovani, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale e la capacità di intercettare le opportunità offerte dai fondi europei e nazionali.

“Non prometto miracoli, ma metodo, ascolto e lavoro”, ha dichiarato Celentano, invitando maggioranza e opposizione a operare con spirito costruttivo nell’interesse esclusivo della comunità. Successivamente il Consiglio ha affrontato i punti all’ordine del giorno, procedendo innanzitutto all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Al primo scrutinio è stato eletto Franco Crinò con 8 voti su 11 e il medesimo risultato ha sancito la nomina di Domenico Falcomatà quale Vicepresidente del Consiglio Comunale. Assunto l’incarico, il neo presidente Crinò ha illustrato la propria visione amministrativa, richiamando il modello della cosiddetta “piramide” dei servizi comunali, nella quale alla base trovano posto i servizi urbani essenziali, seguiti dalla sicurezza, dall’unitarietà del territorio e dalla valorizzazione turistica e culturale. Nel suo intervento, Crinò ha ribadito i risultati già conseguiti dall’Amministrazione e particolare rilievo è stato attribuito anche alle prospettive di sviluppo turistico legate alla Villa Romana, al Borgo Antico e ad altre risorse identitarie del territorio.

Il sindaco Celentano ha ufficializzato la composizione della nuova squadra amministrativa

Il sindaco Celentano ha quindi ufficializzato la composizione della nuova squadra amministrativa, mantenendo per sé le deleghe a Bilancio, Programmazione e Lavori Pubblici. Ad Agata Mazzitelli, nominata vicesindaco, sono state affidate le deleghe a Cultura, Istruzione, Contenzioso e Pari Opportunità; a Domenico Falcomatà Ambiente e Territorio, Servizi e Commercio; ad Antonella Frammartino quelle relative alla Frazione Palazzi, Salute, Benessere e Famiglie; a Giovanni Nicita Sport e Turismo; a Stefano Pulitanò Politiche giovanili; a Vincenzo Rodi, nominato capogruppo consiliare, Artigianato e Frazione Palazzi; mentre al presidente del Consiglio Franco Crinò sono state attribuite le competenze riguardanti il Patrimonio storico, culturale e paesaggistico e le relative risorse dedicate.

Dopo la distribuzione delle deleghe ha preso la parola il vicesindaco Agata Mazzitelli, risultata la più votata della lista. Nel suo intervento ha ringraziato la cittadinanza per il consenso ricevuto e il sindaco per la fiducia accordatale attraverso il nuovo incarico. Ha quindi garantito la stessa serietà e rigore già dimostrati negli anni precedenti, assicurando la volontà di mantenere un confronto costante con i cittadini affinché le scelte amministrative possano nascere da un dialogo diretto con la comunità.

Parole di gratitudine anche da parte di Antonella Frammartino, che ha voluto ringraziare gli elettori per la fiducia ricevuta, assicurando il massimo impegno nello svolgimento delle deleghe assegnatele e la piena disponibilità a lavorare per il bene dell’intera collettività.

Nel corso della seduta sono intervenuti anche i consiglieri di opposizione, che hanno ribadito la volontà di svolgere con responsabilità il proprio ruolo di controllo e vigilanza sull’operato dell’Amministrazione Comunale, confermando al tempo stesso la disponibilità a collaborare ogniqualvolta gli interessi del borgo e della comunità lo richiedano. Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale si apre così una nuova fase amministrativa per Casignana, all’insegna della continuità dell’azione di governo e della volontà condivisa di affrontare le sfide future attraverso partecipazione, programmazione e attenzione costante alle esigenze del territorio.