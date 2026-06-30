Casa Riformista cresce e rilancia: opposizione costruttiva a Reggio Calabria e appello a Renzi per il futuro del centrosinistra

“Casa Riformista desidera rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno scelto di impegnarsi nelle recenti elezioni comunali e circoscrizionali, mettendo a disposizione della comunità il proprio tempo, le proprie energie e la propria credibilità personale. Un ringraziamento particolare va a tutti i militanti, ai simpatizzanti, agli amici e ai tanti cittadini che hanno sostenuto con entusiasmo e generosità il progetto politico di Casa Riformista, contribuendo ad affermare una proposta fondata sui valori del riformismo, della buona amministrazione, della partecipazione democratica e della cultura di governo”. Lo scrive in una nota Casa Riformista – Città Metropolitana di Reggio Calabria. “A pochi mesi dalla nascita di questo nuovo soggetto politico, alleato del centrosinistra e impegnato nella costruzione di un’alternativa credibile e competente per il territorio metropolitano, il risultato conseguito assume un significato politico di particolare rilievo“, puntualizza la nota.

“L’elezione del consigliere Quartuccio rappresenta infatti un importante riconoscimento”

“L’elezione del consigliere comunale Filippo Quartuccio rappresenta infatti un importante riconoscimento del lavoro svolto e testimonia la fiducia che un numero crescente di cittadini ha voluto accordare alla nostra proposta politica. Un risultato che appartiene all’intera comunità di Casa Riformista e che è stato reso possibile dal contributo determinante di tutti i candidati e di quanti hanno partecipato con passione alla campagna elettorale”, rimarca la nota.

Giovanni Muraca eletto Presidente della Seconda Circoscrizione

“Particolare soddisfazione esprimiamo inoltre per lo straordinario risultato conseguito da Giovanni Muraca, eletto Presidente della Seconda Circoscrizione. Si tratta di un’affermazione politica e amministrativa di grande valore, che assume un significato ancora più importante poiché rappresenta l’unica vittoria del centrosinistra nelle elezioni circoscrizionali della città di Reggio Calabria. L’elezione di Giovanni Muraca premia una candidatura credibile, radicata nel territorio, costruita sull’ascolto delle comunità e sulla capacità di interpretarne i bisogni reali. Essa costituisce al tempo stesso un segnale di fiducia verso una politica fatta di presenza, competenza e servizio ai cittadini”, sottolinea la nota.

“Renzi valuti la possibilità di candidarsi alle primarie della coalizione di centrosinistra”

Casa Riformista considera il risultato ottenuto non come un punto di arrivo, ma come il primo passo di un percorso politico più ambizioso. Per questa ragione, riconoscendo il coraggio politico e personale dimostrato negli anni da Matteo Renzi nel sostenere una visione riformista, europeista e di governo del Paese, Casa Riformista della Città Metropolitana di Reggio Calabria rivolge un appello al Presidente Renzi affinché valuti la possibilità di candidarsi alle primarie della coalizione di centrosinistra per la scelta del futuro candidato alla Presidenza del Consiglio. Riteniamo che sia giunto il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di contribuire a fare chiarezza nel quadro politico nazionale, favorendo l’emergere di una leadership autorevole, riconoscibile e riconosciuta, capace di aggregare quell’area riformista, liberaldemocratica, popolare ed europeista che rappresenta una componente essenziale del centrosinistra e una risorsa indispensabile per il futuro del Paese“, aggiunge la nota.

“Al tempo stesso, sul piano territoriale, Casa Riformista apre una fase costituente fondata sul dialogo, sulla partecipazione e sulla costruzione di alleanze civiche, culturali e politiche coerenti con la cultura di governo e con i valori del riformismo democratico. Vogliamo dare voce e rappresentanza a quanti credono nella responsabilità, nella competenza e nella capacità di trasformare le idee in risultati concreti. A quanti considerano l’Europa non soltanto un orizzonte istituzionale, ma uno spazio di libertà, opportunità, diritti, crescita economica e sviluppo sociale. Per questo promuoveremo un’agenda fondata sul merito, sulla giustizia sociale, sul sostegno alle giovani generazioni, sul diritto allo studio e al lavoro, sulla sicurezza delle comunità, sulla legalità e sulla diffusione delle buone pratiche amministrative, nella convinzione che soltanto istituzioni efficienti e credibili possano rafforzare la fiducia dei cittadini e creare nuove opportunità per il territorio“, prosegue la nota.

“Casa Riformista lavorerà nei prossimi mesi per consolidare la propria presenza nell’area metropolitana”

“Su questi contenuti e attorno a questi valori Casa Riformista lavorerà nei prossimi mesi per consolidare la propria presenza nell’area metropolitana, contribuendo alla costruzione di una proposta politica seria, credibile e radicata nelle esigenze reali delle persone. In questa nuova fase, Casa Riformista eserciterà nelle istituzioni cittadine un ruolo autonomo, responsabile e coerente con la propria cultura politica. Non saremo una forza dell’opposizione pregiudiziale né della polemica fine a sé stessa. Saremo invece una presenza vigile, competente e propositiva, pronta a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita della città e, allo stesso tempo, determinata a denunciare ritardi, inefficienze e scelte che non rispondano all’interesse generale. La nostra sarà un’opposizione costruttiva, fondata sul merito delle questioni e sulla capacità di avanzare proposte concrete. Controlleremo l’operato dell’Amministrazione comunale con rigore e indipendenza, ma senza preclusioni ideologiche, offrendo collaborazione ogni volta che ciò possa tradursi in benefici reali per i cittadini. Reggio Calabria ha bisogno meno di tifoserie politiche e più di idee, competenze e capacità amministrativa. Per questo Casa Riformista intende rappresentare una voce libera e responsabile, capace di coniugare controllo democratico, spirito di proposta e tutela costante degli interessi della comunità reggina“, spiega la nota.

“Casa Riformista continuerà il proprio percorso con spirito unitario”

“Casa Riformista continuerà il proprio percorso con spirito unitario, solidale e costruttivo, consapevole che il consenso ottenuto rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di impegno politico e amministrativo al servizio della città e dell’intera area metropolitana. A tutti coloro che hanno creduto in questo progetto va il nostro più profondo ringraziamento. Da oggi il nostro impegno sarà ancora maggiore, per trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti e in una presenza sempre più forte e qualificata nelle istituzioni e nei territori. Saremo alleati soltanto di una causa: il futuro di Reggio Calabria e il benessere delle sue comunità”, conclude la nota.