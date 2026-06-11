Casa Geremia, è svolta sulla mobilità: arrivano i motorini elettrici. Grandi e interessanti novità dal brand reggino: in Calabria ha l’esclusiva | DETTAGLI

In Calabria, il concetto di mobilità urbana sta cambiando radicalmente grazie a Casa Geremia, storico brand di Reggio e punto di riferimento per chi cerca qualità e professionalità. Presso l’azienda si possono trovare – in esclusiva – i motorini elettrici Silence, parte integrante del gruppo europeo Acciona, leader nel settore energetico e della sostenibilità. Questa scelta rappresenta un passo concreto verso una mobilità più green, innovativa e accessibile per i cittadini e le aziende della regione.

Storico, serio e professionale brand del territorio, Casa Geremia ha saputo consolidarsi come azienda seria e affidabile, offrendo sempre prodotti e servizi di qualità. Grazie alla lunga esperienza nel settore dei veicoli e della mobilità, l’azienda è diventata un punto di riferimento per l’intera Calabria, aprendo una sede a Lamezia Terme oltre a quella di Reggio. La decisione di puntare sui motorini elettrici Silence non è casuale: si inserisce in una visione strategica a medio-lungo termine volta a diventare un vero e proprio hub della mobilità, capace di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Motorini Silence: innovazione, comodità e sostenibilità

I motorini elettrici Silence che si possono trovare da Casa Geremia sono progettati per chi cerca un mezzo pratico, moderno e affidabile. Uno dei principali punti di forza è la batteria estraibile, dotata di maniglie ergonomiche e rotelle integrate, che permette di trasportarla facilmente e ricaricarla ovunque. Con circa sette ore di ricarica si ottiene un’autonomia di 138 chilometri, ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città sia per percorsi più lunghi. Questa caratteristica rende i veicoli non solo ecologici, ma anche estremamente comodi e flessibili. Veicoli che sono rivolti a tutti, dai giovani alle prime esperienze a imprenditori e dipendenti pronti a spostarsi in centro, anche più volte al giorno.

Essere l’unico punto vendita in tutta Calabria a proporre i motorini elettrici Silence conferisce a Casa Geremia un vantaggio competitivo unico. I prezzi sono convenienti rispetto alla media del settore e, insieme ai numerosi vantaggi in fase di acquisto, rendono questi motorini una scelta intelligente per chi desidera investire in mobilità sostenibile senza compromessi. L’offerta esclusiva rappresenta una combinazione perfetta di qualità, risparmio e innovazione, pensata per chi vuole fare un passo concreto verso il futuro della mobilità urbana.

Questa operazione si inserisce in una serie di iniziative strategiche di Casa Geremia, come il progetto di noleggio a lungo termine con Horizon, che hanno consolidato il ruolo dell’azienda come leader nel settore della mobilità. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’attività in un vero e proprio hub della mobilità, capace di offrire soluzioni integrate e sostenibili per privati e aziende, promuovendo l’adozione di veicoli elettrici e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale nella regione.

Oltre alla qualità dei prodotti, Casa Geremia offre un servizio completo e professionale che comprende consulenza personalizzata, assistenza post-vendita e supporto nella gestione anche nel settore della mobilità elettrica. L’esclusiva dei motorini elettrici Silence consolida ulteriormente la leadership di Casa Geremia sul territorio, distinguendola come il partner ideale per chi guarda al futuro della mobilità.

Grazie ai motorini elettrici Silence e alla visione strategica di Casa Geremia, la Calabria si posiziona come esempio di innovazione e attenzione all’ambiente. La combinazione di comodità, innovazione, prezzi competitivi e sostenibilità rende questa esclusiva un’opportunità imperdibile per chi desidera muoversi in città in modo intelligente, moderno e rispettoso del pianeta, aprendo la strada a una mobilità sempre più green e integrata. Di seguito l’intervista, proprio in sella ai motorini, della proprietaria di Casa Geremia, Sabina Canale Ursino.

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