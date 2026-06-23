Carta dei Comuni Custodi delle Dune Costiere Mediterranee: un patto per proteggere spiagge, biodiversità e futuro della Sicilia

La Carta dei Comuni Custodi delle Dune Costiere Mediterranee rappresenta uno strumento strategico di governance e un patto etico fondamentale per tradurre i principi astratti della conservazione ambientale in azioni amministrative concrete. La sua importanza risiede nella capacità di responsabilizzare gli enti locali, trasformandoli da semplici gestori del territorio a veri e propri “custodi” del capitale naturale costiero. Ecco perché l’adesione a questa Carta è cruciale per la tutela degli habitat dunali, il rispetto delle direttive europee e la salvaguardia della biodiversità in Sicilia.

Attuazione delle Direttive Europee e Rete Natura 2000

Le dune costiere sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati d’Europa. La Carta impegna i Comuni a rispettare e attuare attivamente:

La Direttiva Habitat (92/43/CEE): le dune ospitano habitat prioritari (come le dune fisse a vegetazione erbacea e le dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster). La Carta spinge i Comuni ad adottare misure di conservazione efficaci all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

le dune ospitano habitat prioritari (come le dune fisse a vegetazione erbacea e le dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster). La Carta spinge i Comuni ad adottare misure di conservazione efficaci all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). La Direttiva Uccelli (2009/147/CE): tutela le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che insistono sulla costa, fondamentali per l’avifauna migratoria e nidificante.

tutela le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che insistono sulla costa, fondamentali per l’avifauna migratoria e nidificante. Integrazione paesaggistica: promuove una visione di rete ecologica, garantendo che i siti Natura 2000 non siano “isole” isolate, ma parte di un sistema costiero interconnesso e resiliente.

Il Valore Ecologico delle Banquette di Posidonia

In Sicilia, la gestione delle spiagge è spesso dominata dalla pressione turistica, che porta a pratiche di pulizia meccanica distruttive. La Carta dei Comuni Custodi è essenziale per un cambio di paradigma culturale e gestionale:

Difesa dall’erosione costiera: la Carta promuove il rispetto e il mantenimento delle banquette di Posidonia oceanica. Questi accumuli naturali di foglie morte non sono “rifiuti” o “sporcizia”, ma barriere fisiche straordinarie che smorzano l’energia del moto ondoso e proteggono la spiaggia e la duna retrostante dall’erosione invernale.

la Carta promuove il rispetto e il mantenimento delle banquette di Posidonia oceanica. Questi accumuli naturali di foglie morte non sono “rifiuti” o “sporcizia”, ma barriere fisiche straordinarie che smorzano l’energia del moto ondoso e proteggono la spiaggia e la duna retrostante dall’erosione invernale. Nutrimento per il sistema dunale: le banquette intrappolano i sedimenti e forniscono materia organica e nutrienti essenziali per lo sviluppo della vegetazione pioniera dunale, avviando la formazione della duna stessa. La Carta impegna le amministrazioni a evitare la rimozione meccanica indiscriminata, favorendo pratiche di spostamento temporaneo o mantenimento in loco.

Tutela dei Siti di Nidificazione: Fratino e Caretta caretta

Le spiagge siciliane ospitano specie bandiera la cui sopravvivenza dipende interamente dall’integrità del sistema spiaggia-duna. Aderire alla Carta significa impegnarsi attivamente nella loro protezione:

Il Fratino (Charadrius alexandrinus): questo piccolo trampoliere nidifica deponendo le uova direttamente sulla sabbia, spesso in prossimità della vegetazione dunale pioniera. Le pulizie meccaniche degli arenili, l’abbandono di cani sciolti e il calpestio fuoripista distruggono sistematicamente i nidi. La Carta promuove la delimitazione delle aree di nidificazione, la pulizia manuale delle spiagge e la sensibilizzazione dei bagnanti.

questo piccolo trampoliere nidifica deponendo le uova direttamente sulla sabbia, spesso in prossimità della vegetazione dunale pioniera. Le pulizie meccaniche degli arenili, l’abbandono di cani sciolti e il calpestio fuoripista distruggono sistematicamente i nidi. La Carta promuove la delimitazione delle aree di nidificazione, la pulizia manuale delle spiagge e la sensibilizzazione dei bagnanti. La Tartaruga marina (Caretta caretta): le coste siciliane, in particolare quelle orientali e meridionali, sono siti di ovodeposizione sempre più regolari per questa specie. La tartaruga richiede spiagge non compattate dai mezzi pesanti, prive di inquinamento luminoso (che disorienta i piccoli alla schiusa) e libere da ostacoli artificiali. La gestione “custodiale” del Comune garantisce protocolli rigorosi durante la stagione riproduttiva estiva.

In sintesi: un Patto per la Resilienza

Sottoscrivere la Carta dei Comuni Custodi significa riconoscere che la duna, la spiaggia, la Posidonia e la fauna associata costituiscono un unico sistema ecologico indivisibile. In un contesto come quello siciliano, fortemente esposto ai cambiamenti climatici e all’innalzamento del livello del mare, tutelare la funzionalità naturale di questi habitat non è solo un obbligo normativo europeo (Rete Natura 2000), ma la migliore e più economica strategia di difesa costiera e di promozione di un turismo realmente sostenibile.