Carlo Pellegatti e l’aneddoto su Reggina-Milan: “Crespo prese una multa a Reggio Calabria a causa mia” | VIDEO

Un simpatico aneddoto risalente a tanti anni fa, quando nel Milan giocavano attaccanti del calibro di Hernan Crespo e quando la Reggina calcava i gloriosi palcoscenici della Serie A, ben lontana dalla mediocrità in cui è stata confinata dall’Amministrazione Falcomatà e dalla gestione Ballarino. A rivelarlo è stato Carlo Pellegatti, inconfondibile voce radiofonica del Milan, intervistato da Giovanni Remigare per “Belle Storie”, il nuovo format di Stanleybet.news dedicato al mondo dello sport in onda su Youtube sul canale del gruppo Stanleybet.

“Ho fatto prendere la multa a Crespo perché eravamo in un albergo davanti a Scilla e Cariddi, il Milan doveva giocare con la Reggina. – ha raccontato Pellegatti – Lui è venuto per fare questa intervista che dura un minuto e mezzo però è arrivato un po’ in ritardo da me, si è seduto a tavola, nel frattempo ha preso una multa per causa mia. Ma non è che si è arrabbiato con me… E poi ho un aneddoto su Van Basten. Sono stato recentemente ad Amsterdam – vi dico questo che non sa nessuno – dove ho doppiato la serie “Basta” prodotta da una tv olandese tratta dalla sua autobiografia. Un attore interpretava Van Basten e io ho doppiato dei gol di Marco alla mia maniera. Cercherò di farmi invitare alla première ai primi di settembre. Con Van Basten siamo stati un po’ a parlare ma poi lui mi ha anche scritto. C’è un bel rapporto con lui come con Kakà, con Seedorf, con tutti. Mi vogliono tutti bene perché mi sono sempre comportato bene“.