Carabiniere di 32 anni muore in vacanza, era in servizio in Calabria

Una passeggiata sul lungomare durante una vacanza nel Cilento si è trasformata in tragedia per un carabiniere di 32 anni, in servizio alla stazione di Castrovillari, morto nella notte tra sabato e domenica a Marina di Camerota. Il giovane, identificato al momento con le iniziali A.S., si trovava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Dopo una serata trascorsa tra Palinuro e Marina di Camerota, poco dopo la mezzanotte si è improvvisamente accasciato al suolo mentre era sul lungomare Trieste.

Chi era il giovane carabiniere morto nel Cilento

La vittima è un carabiniere di 32 anni in servizio alla stazione di Castrovillari. Al momento è stato identificato con le iniziali A.S.. Il militare si trovava nel Cilento per una vacanza, in compagnia della fidanzata e di alcuni amici. La serata era trascorsa tra Palinuro e Marina di Camerota, due località molto frequentate della costa cilentana. Il decesso improvviso del 32enne ha colpito profondamente chi era con lui e ha trasformato una normale serata estiva in un dramma. Il giovane si è sentito male poco dopo la mezzanotte, mentre si trovava sul lungomare Trieste.

Il malore improvviso dopo la serata tra Palinuro e Marina di Camerota

Secondo quanto riportato, il carabiniere morto a Marina di Camerota si è accasciato improvvisamente al suolo poco dopo la mezzanotte. Il malore è avvenuto sul lungomare Trieste, dopo una serata trascorsa tra Palinuro e Marina di Camerota. Il giovane era insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, che hanno assistito ai primi momenti dell’emergenza. L’improvviso cedimento ha immediatamente fatto scattare la richiesta di soccorso.

L’intervento del 118 e dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, al momento dell’arrivo dei soccorsi il giovane era già privo di polso. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo, ma le condizioni del militare sono apparse subito gravissime. La morte del carabiniere è stata constatata dopo i tentativi di salvarlo effettuati sul posto.