Caporalato e lavoro nero nel Crotonese, il plauso del SAP alla Questura: 201 violazioni e 69 imprenditori denunciati

La Segreteria Provinciale del S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) di Crotone esprime “il proprio apprezzamento e le più vive congratulazioni al Questore, Dott. Renato Panvino, per la direzione e il coordinamento della vasta attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del caporalato, del lavoro nero e di ogni forma di sfruttamento lavorativo, nonché al Primo Dirigente Dott. Ugo Nicoletti e a tutto il personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura di Crotone, che ha operato con grande professionalità, competenza e spirito di sacrificio”.

“L’importante operazione ha consentito di controllare 229 aziende operanti nei settori agroalimentare, turistico-balneare e della ristorazione della provincia pitagorica, portando alla contestazione di 201 violazioni, alla denuncia di 69 imprenditori, all’individuazione di 52 lavoratori irregolari e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 850 mila euro, oltre all’adozione di diversi provvedimenti di sospensione delle attività”.

Il S.A.P. evidenzia come “tali risultati siano il frutto di una strategia operativa incisiva ed efficiente, finalizzata a garantire la presenza concreta dello Stato sul territorio provinciale, rafforzando la sensazione di sicurezza percepita dai cittadini e contrastando con determinazione ogni forma di illegalità. L’alacre e proficua attività svolta, in questa come in numerose altre circostanze, dagli operatori della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, quotidianamente impegnati nelle attività di controllo, prevenzione e vigilanza nei diversi ambiti della vita economica e sociale, rappresenta l’ennesima testimonianza dell’elevata preparazione e dell’alto senso del dovere che contraddistinguono le donne e gli uomini della Polizia di Stato, autentico baluardo di legalità e costante presidio dello Stato a tutela dei cittadini e delle regole della civile convivenza”.

Il SAP di Crotone rivolge pertanto “il proprio plauso alla Dirigenza e al personale tutto impegnato nell’operazione, per aver dato ulteriore lustro alla Polizia di Stato e per aver riaffermato, attraverso un’azione concreta ed efficace, la presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini onesti e dei lavoratori che meritano tutela e rispetto”.