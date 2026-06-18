Capo Peloro tra le spiagge più belle d’Italia, Messina al secondo posto nella classifica de “Il Messaggero”

Capo Peloro entra ai vertici della classifica delle spiagge più belle d’Italia pubblicata da Il Messaggero e conquista il secondo posto, regalando a Messina un nuovo riconoscimento di grande valore simbolico e turistico. La notizia è stata rilanciata dal sindaco Federico Basile, che ha sottolineato l’importanza del risultato per l’immagine della città e per la valorizzazione di uno dei suoi luoghi più rappresentativi.

Il riconoscimento conferma il ruolo di Capo Peloro come una delle mete naturali più suggestive del Paese. Situata all’estremità nord-orientale della Sicilia, l’area rappresenta un punto identitario per Messina, non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per il legame profondo con lo Stretto, con le tradizioni popolari e con i miti che da secoli accompagnano questo tratto di mare.

L’annuncio del sindaco Federico Basile

A commentare il risultato è stato il sindaco Federico Basile, che ha espresso soddisfazione per il prestigioso piazzamento ottenuto da Capo Peloro nella graduatoria nazionale. Il primo cittadino ha evidenziato come la classifica pubblicata da Il Messaggero rappresenti un motivo di orgoglio per tutta la comunità messinese. Basile ha dichiarato: “il Messaggero inserisce Capo Peloro tra le spiagge più belle d’Italia: Messina conquista il secondo posto! Un nuovo prestigioso riconoscimento per la nostra città. Nella classifica delle spiagge più belle d’Italia pubblicata da Il Messaggero, Capo Peloro conquista il secondo posto, confermandosi tra i luoghi più affascinanti del Paese. Un angolo unico dove si incontrano Ionio e Tirreno, tra paesaggi naturali di straordinaria bellezza, tradizioni popolari che attraversano i secoli e i miti legati allo Stretto, da Scilla e Cariddi alle leggende che hanno reso questo tratto di mare celebre in tutto il mondo. Un motivo di orgoglio per Messina e per tutti coloro che ogni giorno custodiscono e valorizzano questo patrimonio di natura, storia e identità”.

Un riconoscimento che valorizza l’immagine turistica di Messina

Il secondo posto di Capo Peloro nella classifica delle spiagge più belle d’Italia assume un significato particolare per Messina, perché porta l’attenzione nazionale su un’area che unisce valore ambientale, fascino paesaggistico e forte identità culturale. Il risultato diventa anche un’occasione per rafforzare la narrazione turistica della città, spesso legata allo Stretto di Messina, al mare e alla posizione geografica unica tra Sicilia e Calabria. Per il territorio messinese, la presenza di Capo Peloro in una classifica nazionale rappresenta un elemento di promozione importante. Il riconoscimento contribuisce infatti a consolidare l’immagine della città come destinazione capace di offrire non soltanto mare, ma anche storia, tradizione e paesaggi di forte impatto.

Il fascino di Capo Peloro, tra Ionio e Tirreno

Uno degli aspetti più evocativi di Capo Peloro è la sua posizione: qui si incontrano Ionio e Tirreno, in uno scenario naturale che rende questo tratto di costa particolarmente riconoscibile. È proprio questa unicità geografica a trasformare l’area in un luogo simbolo, capace di attirare l’attenzione di residenti, visitatori e appassionati del mare. Il sindaco Federico Basile ha richiamato questo elemento nel suo intervento, descrivendo Capo Peloro come un angolo in cui convivono paesaggi naturali, tradizioni popolari e mito. La forza del luogo sta proprio nella combinazione tra bellezza naturale e patrimonio immateriale, un intreccio che rende l’area non una semplice spiaggia, ma un punto di riferimento dell’identità messinese.

Miti dello Stretto e tradizioni popolari: il valore identitario del territorio

Il riconoscimento ottenuto da Capo Peloro richiama anche il legame con i miti dello Stretto, da Scilla e Cariddi alle leggende che hanno reso celebre questo mare in tutto il mondo. Il valore dell’area non si esaurisce quindi nel paesaggio, ma comprende una dimensione culturale profonda, fatta di racconti, memoria, tradizioni e appartenenza. Le tradizioni popolari legate allo Stretto di Messina attraversano i secoli e contribuiscono a definire l’immagine di Capo Peloro come luogo di incontro tra natura e storia. La classifica de Il Messaggero premia dunque un territorio che possiede una forte capacità evocativa e che continua a essere percepito come uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Un motivo di orgoglio per la città e per chi tutela il territorio

Il piazzamento di Capo Peloro al secondo posto tra le spiagge più belle d’Italia è stato accolto come un motivo di orgoglio per Messina. Il sindaco Federico Basile ha voluto riconoscere il merito anche a tutti coloro che ogni giorno custodiscono e valorizzano questo patrimonio di natura, storia e identità. Il messaggio è chiaro: il riconoscimento nazionale non riguarda soltanto la bellezza del luogo, ma anche l’impegno necessario per preservarlo. Capo Peloro è infatti un patrimonio collettivo, un’area che richiede attenzione, cura e valorizzazione costante per continuare a rappresentare una risorsa ambientale e turistica per la città.