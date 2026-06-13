Candidata e dipendente del GOM: “grazie Reggio Calabria, il bilancio del mio viaggio elettorale e un’agenda di proposte per il futuro della nostra città”

All’indomani della tornata elettorale, Francesca Ravenda, dipendente del GOM di Reggio Calabria e candidata al Consiglio comunale, interviene con una lettera aperta in cui ringrazia gli elettori e traccia un bilancio della propria esperienza politica, definita “assolutamente positivo”. Nel suo messaggio, Ravenda sottolinea il valore del confronto con i cittadini e rilancia la necessità di interventi per il territorio, rivolgendosi al coordinamento di Fratelli d’Italia con l’auspicio che possa farsi portavoce di una serie di proposte da sottoporre al neo-sindaco Francesco Cannizzaro.

Secondo la candidata, si tratta di interventi “piccoli ma significativi passi per un cambiamento tangibile”, realizzabili a costo zero o con investimenti minimi, incentrati su sanità, ambiente, infrastrutture e inclusione sociale.

Tra i punti principali dell’agenda proposta figurano:

Salute e benessere cittadino : attivazione di un centro prelievi e analisi presso l’ASP di Gallico; installazione di defibrillatori lungo il litorale da Catona a Bocale con una rete di soccorritori volontari; proposta di un nuovo pronto soccorso con OBI tra Catona e Arghillà; potenziamento dell’assistenza domiciliare per anziani e fragili.

: attivazione di un centro prelievi e analisi presso l’ASP di Gallico; installazione di defibrillatori lungo il litorale da Catona a Bocale con una rete di soccorritori volontari; proposta di un nuovo pronto soccorso con OBI tra Catona e Arghillà; potenziamento dell’assistenza domiciliare per anziani e fragili. Ambiente, decoro e infrastrutture: introduzione della figura del “rifiutologo” e di mastelli intelligenti con QR-Code per la raccolta differenziata; campagne educative nelle scuole; pianificazione trimestrale della pulizia delle reti di drenaggio; incremento degli operatori ecologici; sviluppo di energie rinnovabili da moto ondoso; campagne di sterilizzazione, nuove aree verdi e “Bau Beach”; rifacimento stradale con asfalto drenante, nuova segnaletica e illuminazione pubblica.

La stessa Ravenda, nel passaggio finale della sua lettera, richiama anche il significato umano e politico della campagna elettorale:

“La campagna elettorale, si è conclusa per me con una riflessione più intima: ‘è stata un’occasione utile per ascoltare e conoscere le storie e i bisogni reali del territorio. Il voto ha parlato chiaro: il 65% dei cittadini chiede una svolta. Il mio augurio più grande è che Reggio Calabria possa finalmente vivere quel cambiamento nel quale la maggioranza di noi ha confidato, dal primo all’ultimo candidato. Io continuerò a crederci, insieme a voi'”.

Un messaggio che si chiude con un invito alla collaborazione istituzionale e con la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle criticità e sulle opportunità di sviluppo della città.