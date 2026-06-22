Campionato Regionale Nuoto Artistico: l’ASD Gas brilla fra 80 società calabresi

“Il nostro primo Campionato Regionale è un’esperienza che porteremo nel cuore. Con soli 6 atleti presenti e appena 4 esercizi in gara, ci siamo confrontati con una manifestazione che contava circa 80 partecipanti provenienti da tutta la regione. Non era una sfida semplice, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e un grande spirito di squadra. A livello societario abbiamo conquistato il 5° posto assoluto e il 4° posto nella classifica di categoria, risultati che assumono un valore ancora più grande se rapportati ai numeri con cui ci siamo presentati“. È quanto si legge in una nota dell’ASD Gas riguardante la prima partecipazione al Campionato Regionale di nuoto artistico.
“Ottime le prestazioni individuali e di coppia, con Elena Perrone che ha ottenuto un brillante 5° posto nel singolo e il duo formato da Erika Racchetta e Andrea Trombetta che ha sfiorato il podio chiudendo al 4° posto.
Le emozioni più grandi sono arrivate dalle prove di squadra:
Argento nell’esercizio di squadra, Oro nel libero combinato. Ma oltre alle medaglie, ciò che ci rende davvero orgogliosi è aver affrontato questa esperienza con entusiasmo, unione e voglia di crescere. Abbiamo saputo difenderci con carattere, fare la differenza e tornare a casa con tantissime soddisfazioni.
Siamo fieri di ognuno di loro, perché hanno dimostrato che i numeri non fanno la forza di una squadra: la fanno il cuore, l’impegno e la passione. E come ci siamo detti al termine della gara… siamo una squadra fortissimi!
Squadra composta da:
- Voci Alessia,
- Rachetta Erika
- Trombetta Andrea
- Macri Maria
- Perrone Elena
- Perrone Marco
Un grande applauso alla nostra Allenatrice Lorena Muscoso che con la sua professionalità ha portato in pochi mesi questi ragazzi a fare un figurone“.