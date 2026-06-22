Campionato Regionale Nuoto Artistico: l’ASD Gas brilla fra 80 società calabresi

“Il nostro primo Campionato Regionale è un’esperienza che porteremo nel cuore. Con soli 6 atleti presenti e appena 4 esercizi in gara, ci siamo confrontati con una manifestazione che contava circa 80 partecipanti provenienti da tutta la regione. Non era una sfida semplice, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e un grande spirito di squadra. A livello societario abbiamo conquistato il 5° posto assoluto e il 4° posto nella classifica di categoria, risultati che assumono un valore ancora più grande se rapportati ai numeri con cui ci siamo presentati“. È quanto si legge in una nota dell’ASD Gas riguardante la prima partecipazione al Campionato Regionale di nuoto artistico.

“Ottime le prestazioni individuali e di coppia, con Elena Perrone che ha ottenuto un brillante 5° posto nel singolo e il duo formato da Erika Racchetta e Andrea Trombetta che ha sfiorato il podio chiudendo al 4° posto.

Le emozioni più grandi sono arrivate dalle prove di squadra:

Argento nell’esercizio di squadra, Oro nel libero combinato. Ma oltre alle medaglie, ciò che ci rende davvero orgogliosi è aver affrontato questa esperienza con entusiasmo, unione e voglia di crescere. Abbiamo saputo difenderci con carattere, fare la differenza e tornare a casa con tantissime soddisfazioni.

Siamo fieri di ognuno di loro, perché hanno dimostrato che i numeri non fanno la forza di una squadra: la fanno il cuore, l’impegno e la passione. E come ci siamo detti al termine della gara… siamo una squadra fortissimi!

Squadra composta da:

Voci Alessia,

Rachetta Erika

Trombetta Andrea

Macri Maria

Perrone Elena

Perrone Marco

Un grande applauso alla nostra Allenatrice Lorena Muscoso che con la sua professionalità ha portato in pochi mesi questi ragazzi a fare un figurone“.