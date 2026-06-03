Camera di Commercio di Reggio e Regione Calabria siglano l’accordo per il rafforzamento della filiera meccanica: cosa cambia | DETTAGLI

Consolidare il tessuto produttivo locale, qualificare le competenze e valorizzare l’indotto industriale dell’area metropolitana. Con questi obiettivi strategici è stato siglato l’Accordo di collaborazione istituzionale ex articolo 15 della legge 241/1990 tra il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria e la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

L’intesa, sottoscritta per l’ente camerale dal Segretario Generale Natina Crea e per la Regione Calabria dal Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Imprese e Aree produttive” Fortunato Varone, darà vita a un’azione coordinata della durata di 36 mesi per il potenziamento dei comparti ferroviario, meccanico e tecnologico nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“La firma di questo accordo di collaborazione – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana – rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio ed è il coronamento di un percorso avviato dall’ente camerale sin dal 2023 con l’obiettivo di qualificare e promuovere la filiera meccanica locale. In un momento di grandi transizioni economiche, le istituzioni hanno il dovere di fare rete. Grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Calabria e alle competenze del sistema camerale, potremo attuare una mappatura analitica delle imprese e dei loro specifici fabbisogni tecnologici, formativi e professionali. L’obiettivo è duplice: da un lato connettere in modo efficiente le nostre eccellenze artigiane e industriali in virtù delle opportunità generate dalla presenza industriale di grandi player come Hitachi Rail; dall’altro, fornire alla Regione elementi concreti per programmare futuri investimenti mirati, tirocini, recruiting e politiche attive del lavoro capaci di generare occupazione stabile e specializzata. Uniamo le forze per rendere l’area metropolitana di Reggio Calabria un polo d’attrazione industriale sempre più competitivo”.

Per l’Assessore regionale Giovanni Calabrese “questo accordo strategico rafforza la collaborazione tra Regione Calabria e Camera di Commercio di Reggio Calabria per sostenere la competitività della filiera meccanica, ferroviaria e tecnologica. La mappatura dei fabbisogni delle imprese ci consentirà di programmare interventi mirati su formazione, occupazione e investimenti, valorizzando l’indotto locale e il rapporto con grandi realtà industriali come Hitachi Rail. Una sinergia concreta che punta ad aumentare produttività, innovazione e opportunità di sviluppo per il territorio. Attraverso la mappatura delle competenze e delle esigenze aziendali potremo orientare con maggiore efficacia le politiche attive del lavoro, gli incentivi alle imprese, contribuendo a generare occupazione qualificata e sviluppo sostenibile. È questa la direzione che la Regione Calabria intende perseguire: fare rete, aumentare la produttività del sistema e trasformare le opportunità industriali in crescita concreta per cittadini e imprese”.

L’accordo poggia su basi operative solide: il progetto camerale di qualificazione e promozione della filiera meccanica reggina, avviato nel 2023, ha già raggiunto importanti risultati in termini di coinvolgimento e matching delle imprese, presentati lo scorso 28 aprile 2026 durante l’evento “Meccanica Metropolitana” ospitato nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria.

Nello specifico, la Camera di Commercio si occuperà di mappare le aziende dei settori meccanico, ferroviario, tecnologico, manifatturiero e dei servizi avanzati, raccogliendone e sistematizzandone le esigenze. La Regione Calabria assicurerà il coordinamento istituzionale e utilizzerà i dati della mappatura per valutare interventi mirati, incentivi all’occupazione e strumenti di sostegno agli investimenti produttivi e innovativi.