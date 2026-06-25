Caldo a Messina, Uiltrasporti chiede massima attenzione per i lavoratori del porto di Tremestieri

Le elevate temperature registrate in questi giorni impongono una particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale operante presso il porto di Tremestieri. “Riteniamo necessario che vengano adottate tutte le misure organizzative e preventive previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte all’aperto e maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore”, dichiara Antonino Di Mento, segretario generale di UILTrasporti Messina.

Di Mento: “l’ordinanza emanata dalla Regione Siciliana rappresenta un importante strumento di prevenzione”

“L’ordinanza emanata dalla Regione Siciliana rappresenta un importante strumento di prevenzione e richiama tutti i soggetti interessati alla massima responsabilità nella tutela dei lavoratori. In tale contesto, il sindacato auspica un costante monitoraggio delle condizioni operative del personale impegnato nelle attività portuali, valutando ogni intervento utile a ridurre i rischi derivanti dall’esposizione alle alte temperature. Particolare attenzione- sottolinea Di Mento- dovrà essere rivolta anche ai locali chiusi e agli ambienti di servizio, verificando il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione presso la biglietteria, il locale dedicato alle merci pericolose e tutti gli spazi utilizzati dal personale durante l’attività lavorativa.

“Riteniamo inoltre opportuno programmare un’attività di disinfestazione generale delle aree e dei locali portuali, quale ulteriore misura finalizzata a garantire condizioni di lavoro adeguate e a favorire il regolare svolgimento delle attività operative”, aggiunge il segretario generale della UILTrasporti Messina. “La sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori devono rappresentare una priorità condivisa. Per questo continueremo a monitorare la situazione, mantenendo un confronto costruttivo con le aziende e con tutti i soggetti competenti affinché siano assicurate le migliori condizioni di lavoro possibili”, conclude Di Mento.