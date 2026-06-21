Calciomercato Catanzaro, Turati forma lo staff: occhio ai pupilli della rosa, fioccano le richieste

Marco Turati inizia a formare lo staff in attesa dell'ufficializzazione sulla panchina del Catanzaro: Liberali e Favasuli uomini mercato

Marco Turati neo allenatore Catanzaro tattiche

In attesa dell’ufficialità, Marco Turati lavora già alla composizione del proprio staff che lo seguirà sulla panchina del Catanzaro. Il vice dovrebbe essere Fernando Spinelli, mentre il preparatore atletico Walter Buccheri e il match analyst Gabriele Caruso. Confermati dalla passata stagione i collaboratori Raffaele Talotta e Giorgio Lucenti, il preparatore per il recupero degli infortunati e data analyst Fabrizio Besso e il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri.

Calciomercato Catanzaro: entrate e uscite per Turati

In chiave Mercato, Turati guarda a un giocatore allenato a Siracusa, vecchia conoscenza del settore giovanile giallorosso, Gabriel Arditi, attaccante classe 2006, pronto a tornare dal prestito (nell’ultima stagione 4 reti e 16 presenze). Sebastiano Di Paolo è un altro under interessante, esterno alto mancino, in prestito dal Cagliari al Siracusa, valorizzato da Turati e che nella prima stagione tra i professionisti ha siglato 9 gol e 1 assist in 32 presenze.

Attenzione anche alle uscite. Il nome caldo è quello di Mattia Liberali, fresco di convocazione in Nazionale per l’Europeo U19. Il Sassuolo dell’ex tecnico giallorosso Aquilani è in pole, ma si sono interessate anche Juventus e Lazio. Il Catanzaro vorrebbe monetizzare il più possibile, anche perchè una percentuale andrà al Milan.

Roma interessata a Costantino Favasuli, centrocampista calabrese che ha ben impressionato. Simone Pontisso, invece, nonostante le tante richieste, potrebbe essere blindato con un prolungamento vista la scadenza 2027.

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