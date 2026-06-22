Calcio, Torneo Interforze “Memorial Antonio Ferrazzo”: la Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia trionfa, battuti i Carabinieri di Nicotera

La Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia si aggiudica la XII edizione del Torneo Interforze – Memorial Antonio Ferrazzo. Nella finalissima disputata presso l’Impianto Sportivo Village San Leonardo “Matteo Barbera” di Palmi, la formazione vibonese ha superato i Carabinieri di Nicotera con il punteggio di 7-2, al termine di una gara interpretata con autorevolezza, intensità e grande spirito di squadra. La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo calabrese, ha confermato la propria capacità di coniugare sport, istituzioni e territorio in una giornata caratterizzata da grande partecipazione e forte senso di appartenenza. Il Memorial è dedicato ad Antonio Ferrazzo, storico Vice Presidente della LND Calabria, figura che ha lasciato un segno indelebile nel calcio dilettantistico regionale grazie al suo impegno, alla sua passione e ai valori trasmessi nel corso della sua attività sportiva e dirigenziale.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Sindaco di Palmi Giovanni Calabria, il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi, il Consigliere Regionale Calabria Giuseppe Mattiani, il Team Manager della Nazionale Belga Under 21 e Under 16 Nicolas Lemonis, il Consigliere Comunale di Palmi Francesco Fraccalvieri, oltre a numerose autorità civili, militari e sportive. Particolarmente toccante il momento che ha preceduto il calcio d’inizio della finalissima. Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano, una spettacolare coreografia ha accompagnato l’ingresso della grande Bandiera Tricolore, sostenuta dal suggestivo effetto scenografico dei cannoni tricolori che hanno colorato l’impianto sportivo tra gli applausi del pubblico. È stato un momento di forte impatto emotivo, capace di esaltare i valori di unità, appartenenza e rispetto delle istituzioni.

Il valore educativo dello sport e il ricordo di Antonio Ferrazzo

Il Sindaco Giovanni Calabria, nel salutare i presenti, ha evidenziato l’importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale e crescita culturale. A lui e all’intera Amministrazione Comunale è stato rivolto il ringraziamento dell’organizzazione per la preziosa collaborazione e per il sostegno fornito alla manifestazione. Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto al Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani per la sua presenza e vicinanza al mondo sportivo. Ad aprire ufficialmente la Finalissima è stato il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi, che ha ricordato il valore educativo dello sport e il significato del Memorial dedicato ad Antonio Ferrazzo, esempio di dedizione e servizio al calcio calabrese.

Fondamentale, come sempre, il lavoro svolto da Fabio Nicoli, delegato e ideatore del Torneo Interforze, autentico motore organizzativo della manifestazione, insieme al Consigliere Comunale Francesco Fraccalvieri, al delegato LND di Gioia Tauro Antonio Pisano e al segretario Francesco Falleti. Nicoli ha curato ogni dettaglio dell’evento, contribuendo in maniera determinante alla riuscita di una manifestazione ormai consolidata nel panorama sportivo regionale. La presenza di Nicolas Lemonis, Team Manager della Nazionale Belga Under 21 e Under 16, ha ulteriormente impreziosito la giornata, confermando il prestigio raggiunto dal Torneo Interforze anche in ambito internazionale.

La finale: 7-2 alla Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia

Sul terreno di gioco, la Finalissima ha offerto spettacolo e qualità tecnica. A conquistare il titolo della XII edizione del Torneo Interforze – Memorial Antonio Ferrazzo è stata la Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, che ha superato i Carabinieri di Nicotera con il punteggio di 7-2. Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione. È stato il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi a consegnare il prestigioso trofeo alla Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, tra gli applausi delle autorità e del numeroso pubblico presente, suggellando una vittoria meritata e una giornata di autentici valori sportivi.

Nel suo intervento conclusivo, Fabio Nicoli ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni intervenute, alle Forze dell’Ordine, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Palmi, alla Protezione Civile di Palmi, all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Palmi, ai volontari, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. La XII edizione del Torneo Interforze – Memorial Antonio Ferrazzo si archivia con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta Palmi come punto di riferimento per lo sport, la legalità, l’inclusione e la collaborazione tra istituzioni, nel ricordo di una figura che ha scritto pagine importanti della storia del calcio calabrese.