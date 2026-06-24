Calcio giovanile e turismo, tutto pronto per la Calabria Summer League: tra gli ospiti un ex attaccante di Serie A

L’attesa è finita per la Calabria Summer League 2026. Dal 25 al 28 giugno il territorio della costa ionica calabrese ospiterà la terza edizione del torneo-vacanza organizzato da FL Tornei e S.T.E., promosso da Francesco Lemma e Giuseppe Corrado, con l’obiettivo di unire calcio giovanile, mare, turismo e divertimento. La manifestazione coinvolgerà Isola Capo Rizzuto, Cutro e Botricello, con partite ospitate su campi in erba naturale e sintetica e una proposta rivolta alle categorie dell’attività di base e del settore agonistico. Le squadre partecipanti avranno la possibilità di vivere quattro giorni di sport, soggiornando in strutture ricettive e villaggi sul mare situati a pochi chilometri dagli impianti.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno, alle ore 20.30, presso lo Stadio Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto, dove si terrà la presentazione ufficiale del torneo con una conferenza stampa alla presenza di tutti i protagonisti dell’evento. Il programma della Calabria Summer League non si limiterà alle gare. Al termine degli incontri, atleti e famiglie potranno scoprire le bellezze della costa ionica, rilassarsi nei villaggi e visitare alcune delle località più suggestive del territorio, a partire dal borgo marinaro di Le Castella.

Gli ospiti e il sostegno del territorio

Tra gli ospiti annunciati figurano Christian Riganò, ex bomber di Serie A con le maglie di Fiorentina e Messina, e Giorgia Palmieri, conduttrice sportiva, modella e finalista di Miss Italia. L’evento gode del patrocinio del Comune di Isola Capo Rizzuto, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’assessore allo Sport Gaetano Muto. Un ruolo importante nella scelta della location e nei rapporti con i promotori è stato svolto anche da Antonio Franco, dirigente dell’US Isola Capo Rizzuto, che ha fatto da tramite per portare sul territorio un appuntamento di grande richiamo sportivo e turistico.

La Calabria Summer League rappresenta non soltanto una competizione calcistica, ma anche un’occasione di promozione per l’intero comprensorio. La presenza di giovani calciatori, tecnici e famiglie provenienti da diverse località consentirà di far conoscere le strutture sportive, le bellezze naturali e l’offerta ricettiva della zona. Calcio, mare ed emozioni saranno dunque gli ingredienti principali di quattro giornate che promettono spettacolo e partecipazione. L’estate sportiva calabrese è pronta a partire.