Calcio, Esordienti 2013: ASD Stadio in finale, basta il 2-2 contro La Madonnina

Si chiude sul 2-2 la sfida tra ASD Stadio e La Madonnina di Sant’Eufemia in Aspromonte, ma il risultato premia i ragazzi di mister Umberto Babuscia. Grazie allo 0-1 maturato nella gara di andata, il gruppo Esordienti 2013 dell’ASD Stadio stacca il biglietto per la finale, in programma sabato a Caulonia. La gara ha confermato il valore della squadra guidata da Babuscia, protagonista di una prestazione intensa, generosa e ordinata.

Di fronte, un avversario combattivo, capace di lottare fino alla fine e di rendere il confronto aperto fino all’ultimo. Al termine dell’incontro, applausi per tutti. Non soltanto per il risultato sportivo, ma anche per il clima visto in campo. Le due squadre hanno mantenuto grande correttezza e sportività, offrendo un bel segnale dentro e fuori dal terreno di gioco.

Il risultato degli Esordienti 2013 si inserisce nel percorso di una società che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile reggino. L’A.S.D. Stadio, guidata dai fratelli Umberto e Pasquale Babuscia, racconta quasi cinquant’anni di calcio, passione e impegno sociale. Una realtà nata e cresciuta nel cuore di Reggio Calabria, diventata nel tempo una bussola per intere generazioni di ragazzi. Parlare della scuola calcio A.S.D. Stadio significa sfogliare una parte importante dell’album dei ricordi dello sport cittadino. Una storia legata alla famiglia Babuscia, che continua a portare avanti un progetto fatto di campo, educazione, appartenenza e amore per il calcio.

Adesso l’attenzione si sposta tutta su Caulonia, dove sabato gli Esordienti 2013 proveranno a scrivere un’altra bella pagina della loro stagione.