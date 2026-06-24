Calcio a 5, la Futura si tinge d’azzurro: il reggino Domenico Turiano convocato in Nazionale Under 19

Nuova convocazione in azzurro per Domenico Turiano. Il talento reggino è stato convocato dal tecnico federale della Nazionale Under 19, Vanni Pedrini, per un importante raduno che si terrà a Cesenatico. Una chiamata che rappresenta la logica conseguenza di un percorso di crescita e di prestazioni di altissimo livello. Il giovane atleta si è distinto in maniera eccezionale durante la KINTO Future Cup, la manifestazione di punta dedicata ai migliori talenti del futsal italiano. Un evento che rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio verso l’Azzurro e che quest’anno ha visto la partecipazione di centinaia di giovani promesse provenienti da tutta Italia, non nuovo ai talenti in arrivo da casa Futura.

Nonostante fosse il più piccolo in campo dal punto di vista anagrafico, Turiano ha saputo imporre il suo gioco, mettendosi in luce fino a guadagnarsi un posto tra i 19 giocatori selezionati dalla lunga lista della Future Cup. Questa convocazione arriva a suggello di un momento d’oro per i colori della società, andando idealmente a fare il “bis” con la recente chiamata in Nazionale Maggiore del calcettista della prima squadra Andrea Falcone, avvenuta appena un mese fa.

La chiamata di Turiano rappresenta un segnale importante, che testimonia la qualità del lavoro svolto e la crescita del settore giovanile, insieme al bronzo Under 17 ottenuto dallo stesso Turiano e da un gruppo di giovani che scalpita per raggiungerlo, seguendo le convocazioni azzurre di Lorenzo Honorio e Giuseppe Di Lorenzo. L’appuntamento è quindi a Cesenatico per un nuovo, entusiasmante capitolo della carriera di Domenico Turiano, che vestirà per la prima volta la maglia azzurra della Under 19.