Calcio a 5, la Futura blinda Andrea Cambareri: il giovane talento resta in giallo-blu

La Cadi Antincendi Futura riparte da uno dei suoi giovani più brillanti. Il club giallo-blu ha ufficialmente blindato Andrea Cambareri, talento approdato nel dicembre scorso dalla Pirossigeno Cosenza e già diventato un perno fondamentale del progetto tecnico. La conferma di Cambareri rappresenta una delle notizie più significative in casa Futura: non una semplice riconferma, ma un vero e proprio atto di fiducia reciproca. Il giovane giocatore è stato infatti uno degli artefici della straordinaria cavalcata della squadra nel girone di ritorno del campionato di A2 Élite.

Cambareri, giovane promessa del futsal calabrese, ha dimostrato in pochi mesi di essere molto più di un semplice innesto. È il simbolo di una squadra che ha saputo cambiare marcia, crescere e guardare al futuro con coraggio. Il salto di qualità è arrivato con la maglia della Futura, dove Cambareri ha trovato l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. Giocatore di sostanza, dirompenza e qualità, è un interprete moderno del futsal. La sua duttilità tattica lo rende preziosissimo: può agire sia da ultimo che da laterale, mettendo in difficoltà le difese avversarie con il suo passo importante e la sua capacità di tagliare il campo in velocità.