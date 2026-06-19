Calcio a 5, Alfarano torna alla Futura: guiderà l’Under 19 campione regionale

Emozione, consapevolezza e tanta ambizione. Peppe Alfarano torna a casa, torna alla Cadi Antincendi Futura, e lo fa con lo spirito di chi vive il suo primo giorno di scuola. Il tecnico, reduce da tre anni sulla panchina dell’Under 19 della Pirossigeno Cosenza, è pronto a riabbracciare la società che lo ha consacrato come uno degli allenatori più vincenti e rispettati del panorama calcettistico regionale. “Sì, torno con lo spirito della prima volta. Quando ho letto l’articolo stamattina, ho avuto un’emozione forte: quella voglia, l’entusiasmo, la gioia come se fosse il primo giorno di scuola”, racconta mister Alfaranoi. “Sono felicissimo perché ritorno in un ambiente che conosco, dove ho vissuto 6 anni e dove abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Torno con la consapevolezza che ci saranno altri traguardi da conquistare”.

Il ritorno di Alfarano arriva in una fase nuova per la Cadi Antincendi Futura, profondamente cambiata rispetto alla sua prima esperienza. Il presidente Nino Mallamaci ha infatti investito con decisione sul settore giovanile, rendendo la Futura una realtà sempre più solida e strutturata. “Vista da fuori, la Futura è cresciuta tantissimo. Sembra davvero un’altra realtà. Sto toccando con mano l’attenzione e gli investimenti del presidente Mallamaci, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile”.

Ad attendere il nuovo allenatore ci sarà un’Under 19 reduce dal titolo di campione di Calabria negli ultimi anni, fermata poi dalla Meta Catania agli spareggi nazionali. Proprio il confronto con la forte compagine etnea rappresenta uno dei passaggi chiave della nuova stagione e uno stimolo dichiarato per il tecnico reggino. “L’obiettivo principale è far crescere i ragazzi e permettere loro di aprirsi le porte della prima squadra. Ma l’ambizione mia e della società è tanta. Vogliamo migliorare e provare a superare l’ostacolo Meta Catania quest’anno”.

Nel percorso di Alfarano con la Futura resta indelebile anche il ricordo della Coppa Italia Nazionale, uno dei momenti più importanti della sua precedente esperienza nel club. “La Coppa Italia Nazionale vinta con la Futura è stato un successo bellissimo, un obiettivo insperato all’inizio ma che poi abbiamo realizzato. Una squadra con giocatori come Gil, Villalba, Votano e Martino non poteva che far bene. Quello è il ricordo più importante che mi porterò dentro e che spero di poter migliorare”. Come si può migliorare un’impresa simile? Alfarano indica senza esitazioni il traguardo da inseguire, pur mantenendo chiara la strada da percorrere. “Battendo la Meta Catania – risponde con un sorriso -. Quello è il macrobiettivo. Ma prima tocca vincere contro tutte le altre avversarie”.