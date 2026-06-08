Calanna inaugura la stagione estiva 2026 tra arte, cultura e tradizioni enogastronomiche | INFO

La Pro Loco di Calanna dà il via alla stagione estiva 2026 con due appuntamenti imperdibili che uniscono arte, cultura e tradizioni enogastronomiche, offrendo ai partecipanti esperienze immersive alla scoperta del territorio. Si parte domenica 14 giugno con il “Paint & Drink”, realizzato in collaborazione con l’artista Daniela Sarica. L’iniziativa, ospitata presso il Museo Archeologico Comunale di località Ronzo con inizio alle ore 17.00, propone un laboratorio creativo dedicato ai simboli di Reggio Calabria, in un originale connubio tra arte, convivialità e valorizzazione culturale. I partecipanti potranno inoltre visitare il museo, che custodisce importanti testimonianze risalenti all’Età del Ferro e rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la conoscenza della storia più antica dell’area reggina.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 28 giugno, alle ore 16.00, presso il Museo della Cultura Contadina di Villamesa di Calanna. L’evento, dal titolo “Incontro di sapori tra Mediterraneo e America Latina”, nasce dalla collaborazione con Paola di Porta Verde e mira a valorizzare alcune materie prime locali attraverso un confronto con le tradizioni gastronomiche messicane, lontane ma sorprendentemente affini.

Il programma prevede un’introduzione a cura dell’agronomo Prof. Rosario Previtera, EU Climate Pact Ambassador, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche della pianta di fico d’india con particolare focus sulla pala di fico. Seguirà una passeggiata nelle campagne circostanti, durante la quale verranno illustrate le tecniche di raccolta e possibili utilizzi della pianta. La giornata si concluderà con una degustazione del prodotto cucinato secondo preparazioni ispirate alle tradizioni messicane.

Con queste iniziative la Pro Loco di Calanna conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio culturale, storico e rurale del territorio, proponendo occasioni di incontro e conoscenza capaci di coniugare esperienza, formazione e valorizzazione delle identità locali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco di Calanna attraverso i propri canali ufficiali.