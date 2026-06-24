Calanna, il 28 giugno l’evento “Mediterraneo e Messico nello stesso piatto” | INFO

Dopo il grande successo del primo appuntamento estivo, il “Paint & Drink – Calanna Edition”, che ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, la Pro Loco di Calanna propone un nuovo evento capace di unire cultura, agricoltura, tradizioni popolari e gastronomia internazionale. Domenica 28 giugno 2026, presso l’Antico Frantoio Attinà di Villamesa, si svolgerà infatti “Mediterraneo e Messico nello stesso piatto – Un’unica esperienza, due culture”, iniziativa che metterà al centro un prodotto tanto diffuso nel territorio calabrese quanto identitario della cultura messicana: il fico d’India.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta delle caratteristiche botaniche, agronomiche e produttive della pianta. Il dottore agronomo Rosario Previtera illustrerà il valore del fico d’India come risorsa per la biodiversità, le opportunità offerte dalle filiere sostenibili e le possibili prospettive di sviluppo economico per il territorio, anche attraverso gli strumenti di sostegno messi a disposizione dal GALBATIR.

A seguire sarà la volta di Paola Maldonado, conosciuta come Pao di Porta Verde – Cucina Messicana, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nella cultura gastronomica del Messico, raccontando il ruolo centrale del nopal, la pala di fico d’India, simbolo nazionale del Paese e ingrediente fondamentale della tradizione culinaria messicana.

In Messico del fico d’India non si spreca nulla. Si consumano sia i frutti, le cosiddette tunas, sia le pale verdi, i nopalitos, utilizzati in insalate, tacos e numerose preparazioni tradizionali. Ricco di fibre e apprezzato per le sue proprietà nutrizionali, il nopal rappresenta un alimento sostenibile e accessibile. Le pale trovano inoltre impiego nell’alimentazione animale, nella medicina tradizionale, nella cosmesi e, più recentemente, anche nella produzione di biogas e materiali innovativi a basso impatto ambientale.

Alle ore 19.00 prenderà il via lo show cooking, durante il quale la chef utilizzerà anche le pale dei fichi d’India coltivati nel territorio di Calanna, dimostrando come un prodotto tipicamente mediterraneo possa dialogare con la tradizione gastronomica messicana. Seguirà la cena conviviale prevista per le ore 20.30.

“Questo evento rappresenta l’incontro tra due culture che, pur geograficamente lontane, condividono la storia di un prodotto straordinario” – dichiara il presidente della Pro Loco di Calanna, Avv. Consolata Carmela Laboccetta. “Parliamo di una pianta la cui storia affonda le radici nelle antiche civiltà Maya e Inca e che oggi trova nelle regioni del Sud Italia uno dei principali territori di coltivazione. Il fico d’India è un esempio perfetto di economia circolare: non si butta via nulla e ogni sua parte può generare valore. Per questo crediamo che possa rappresentare anche un’importante opportunità economica per le comunità agricole calabresi e dell’area reggina, dove questa pianta è parte integrante del paesaggio rurale e della nostra identità“.

L’evento si inserisce nel programma estivo della Pro Loco di Calanna, che punta a valorizzare il territorio attraverso esperienze autentiche capaci di coniugare cultura, tradizioni, natura e innovazione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Calanna, che sostiene e promuove attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e identitario del territorio.

La partecipazione agli incontri culturali è gratuita. Per lo show cooking e la cena è invece obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali social della Pro Loco di Calanna.