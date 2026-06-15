“Sono mani che medicano, ciotole che si riempiono, passi lenti che tornano a fidarsi. Azioni che non fanno rumore e non finiscono sui giornali, ma che hanno permesso a 36.024 animali accuditi da LNDC Animal Protection nell’ultimo anno di essere curati, nutriti e protetti. Nello stesso periodo, l’associazione ne ha soccorsi 19.680. Ogni numero rappresenta una vita salvata. Dietro ogni intervento c’è una storia che non finisce nel dolore, ma inizia nella speranza”. Lo afferma in una nota LNDC Animal Protection.

“Da quasi 80 anni LNDC Animal Protection è in prima linea per difendere gli animali vittime di abbandono, maltrattamento e incuria. Ogni giorno volontari, operatori, veterinari e legali lavorano in tutta Italia per garantire soccorso, assistenza, cure, accoglienza e tutela giudiziaria agli animali più fragili. Il 5×1000 rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere questa attività quotidiana. Un gesto semplice e gratuito che permette di trasformare una quota delle proprie imposte in aiuto concreto per migliaia di animali. Grazie a queste risorse, nell’ultimo anno LNDC Animal Protection ha assistito e soccorso tanti animali vittime di maltrattamenti e abbandono, ha favorito 10.923 adozioni e ha portato avanti 1.072 azioni legali in difesa dei loro diritti. L’associazione realizza inoltre programmi di sterilizzazione per contrastare il randagismo, gestisce rifugi e oasi, interviene nelle emergenze con la propria ambulanza veterinaria e promuove campagne educative e culturali per diffondere il rispetto verso ogni specie animale”.

“Ogni firma destinata a LNDC Animal Protection si trasforma immediatamente in cure veterinarie, cibo, accoglienza, soccorsi urgenti e difesa legale degli animali vittime di violenza e abbandono. Il 5×1000 ci permette di intervenire quando un animale ha bisogno, senza dover scegliere chi salvare e chi no. Significa garantire una seconda possibilità a migliaia di esseri viventi che dipendono completamente dal nostro aiuto”, dichiara Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.

“Oggi LNDC Animal Protection può contare su una rete di oltre 2.000 volontari attivi in 17 regioni e in circa 50 province italiane, impegnati ogni giorno sul territorio: dal soccorso degli animali alla gestione dei rifugi. L’associazione opera attraverso 69 sezioni e 11 delegazioni territoriali, rappresentando una delle più capillari realtà animaliste del Paese. Destinare il proprio 5×1000 a LNDC Animal Protection non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente. È sufficiente firmare nell’apposito riquadro dedicato al sostegno degli Enti del Terzo Settore e inserire il codice fiscale dell’associazione: LNDC Animal Protection – codice fiscale 80121770152. Per gli animali salvati ogni giorno dall’associazione, una firma può fare la differenza tra l’abbandono e una nuova vita. Perché nei rifugi, nelle cliniche veterinarie, nelle oasi e nei luoghi dove qualcuno sceglie di non voltarsi dall’altra parte, continuano ad accadere miracoli silenziosi”.