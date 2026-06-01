Calabria, tutti i provvedimenti della giunta regionale: interventi sul trasporto pubblico locale, welfare e ambiente

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano Emergenza Diga – Farneto del Principe, redatto sulla base della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri delI’8 luglio 2014, la quale stabilisce, per ciascuna diga, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di Protezione civile. La redazione del documento di Protezione civile della diga Farneto del Principe è stata effettuata dall’ufficio tecnico dighe di Cosenza e approvato dalla Prefettura di Cosenza.

Il Piano tiene conto degli indirizzi della direttiva ministeriale sia per quanto riguarda il rischio idraulico indotto dalla diga, sia del rischio idraulico conseguente alla attivazione degli scarichi della diga stessa. Inoltre, il Piano Farneto del Principe, in raccordo con la Prefettura competente e con la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, riporta gli scenari riguardanti le aree potenzialmente coinvolte dall’onda di piena, le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, il modello di intervento e le specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta.

Iniziative per la celebrazione del 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro

Sempre su indicazione del presidente Occhiuto è stato, poi, stabilito di promuovere iniziative per la celebrazione del 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro, ricorrenza di alto interesse culturale e identitaria per la Regione Calabria. L’Esecutivo ha anche deliberato, su proposta del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso, l’adesione associativa e l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Istituto nazionale di urbanistica (Inu).

Approvato l’atto di indirizzo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, è stato approvato l’atto di indirizzo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ferroviari e su gomma, nel periodo estivo e in occasione di eventi di particolare rilevanza. Il provvedimento prevede l’intensificazione dei collegamenti e l’aumento delle frequenze nei fine settimana di luglio e agosto 2026, soprattutto nelle aree costiere della Calabria a maggiore vocazione turistica. L’obiettivo è favorire la mobilità sostenibile, migliorare l’accessibilità alle principali destinazioni regionali e agevolare gli spostamenti dei residenti fuori regione per motivi di studio o lavoro.

L’atto dispone inoltre l’attivazione di servizi straordinari in occasione di eventi turistici, culturali e religiosi che richiamano un elevato numero di partecipanti, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo del mezzo privato e migliorare l’accessibilità alle località interessate. È previsto, infine, il rafforzamento del trasporto pubblico regionale su strada attraverso servizi aggiuntivi e collegamenti più frequenti tra i principali nodi ferroviari e aeroportuali e le destinazioni turistiche più attrattive della Calabria, dal mare alla montagna, dalle località termali alle città d’arte. L’intervento punta a sostenere l’offerta turistica e a ridurre gli effetti della congestione nelle aree maggiormente interessate dai flussi stagionali.

Deliberato lo schema di protocollo d’intesa tra l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e la Regione Calabria

Inoltre, per la semplificazione e il miglioramento dell’efficienza dei procedimenti connessi alla gestione degli interventi agricoli e di sviluppo rurale regionale, con un altro provvedimento dell’assessore Gallo, è stato deliberato lo schema di protocollo d’intesa tra l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e la Regione Calabria. Sempre su indicazione di Gallo, il dirigente regionale Giuseppe Arcidiacono è stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per l’erogazione in agricoltura (Arcea).

Approvate le linee d’indirizzo in merito al percorso di attuazione del decreto legislativo numero 62 del 3 maggio 2024

Su proposta dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, sono state approvate le linee d’indirizzo in merito al percorso di attuazione del decreto legislativo numero 62 del 3 maggio 2024, riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. L’approvazione delle presenti Linee di indirizzo consente pertanto di fornire agli Ambiti territoriali sociali, alle Aziende sanitarie provinciali e a tutti i soggetti coinvolti un quadro metodologico e operativo uniforme, indispensabile per garantire omogeneità di applicazione sul territorio regionale.

Deliberata la bozza di Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

La Giunta infine, su indicazione dell’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha deliberato la bozza di Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza del valore strategico che il mare e le aree costiere rivestono per la Calabria, una regione che può contare su oltre 800 chilometri di costa affacciati sul Mar Tirreno e sul Mar Ionio e su 116 Comuni costieri.

Il sistema costiero calabrese, caratterizzato da una grande varietà di ambienti e paesaggi, rappresenta una risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale, turistico ed economico. Per questo motivo è necessario promuovere azioni volte alla sua tutela, valorizzazione e conservazione, garantendone l’integrità e la fruibilità. Il mare e il paesaggio costiero costituiscono infatti elementi identitari della Calabria e uno dei principali fattori di attrattività del territorio. La loro salvaguardia rappresenta una condizione essenziale per sostenere lo sviluppo sostenibile della regione e rafforzarne la competitività turistica.