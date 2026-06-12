Calabria, Tridico: “sindaco costretto alle dimissioni per denunciare il randagismo, Camini specchio dello Stato assente”

“Pino Alfarano è stato costretto a dimettersi per lanciare un messaggio. Nel tornare in servizio per senso di responsabilità racconta la storia di molti sindaci, la storia di un primo cittadino che ha provato a svolgere il suo compito per davvero, in un comune di poche centinaia di anime nella Locride, e che si è trovato solo a gestire un’emergenza randagismo che Asp e Regione hanno lasciato proliferare per anni. Ho conosciuto Pino Alfarano, ho visitato Camini, ho visto con i miei occhi ciò che quel comune ha costruito quasi dal niente: un modello di accoglienza dei migranti che ha trasformato uno spopolamento in una rinascita”. È quanto dichiara l’europarlamentare Pasquale Tridico, capodelegazione del M5S a Bruxelles e già candidato alla presidenza della Regione Calabria.

“Eppure non bastano le storie di successo a coprire il vuoto istituzionale che c’è sotto. Il tema delle dimissioni, poi ritirate, non riguarda le politiche migratorie ma un problema come randagismo. Cani abbandonati, una piaga endemica in Calabria come in molte regioni del Sud, che ogni anno produce denunce, contenziosi, paure. E che per legge ricade sulla responsabilità dei sindaci. Che a loro volta sono senza fondi. Senza strutture. Senza canili sufficienti. Senza che Asp e Regione garantiscano i servizi veterinari che la normativa prevede e che nella pratica latitano”.

“Alfarano nella sua lettera racconta che “i volontari si ammalano per fare il lavoro che lo Stato non fa”. È una frase che pesa e dice tutto su come non funziona la catena di responsabilità pubblica nei comuni piccoli del Sud. Il sindaco è l’unico funzionario dello Stato che i cittadini vedono ogni giorno. L’unico che a sua volta non può scaricare la responsabilità su un ufficio romano, su un commissario, su una circolare ministeriale. Risponde di persona, spesso di tasca propria, in senso letterale e figurato. E quando il sistema regge è perché quei sindaci tengono in piedi qualcosa che il livello superiore ha lasciato cadere. Questo sistema non è più sostenibile”.

“A livello europeo, esiste una direttiva sulla salute e il benessere degli animali, una consolidata giurisprudenza sulla responsabilità degli enti locali, esistono fondi strutturali, anche nell’attuale programmazione FESR 2021-2027 della Regione Calabria, che potrebbero finanziare interventi sulle strutture di ricovero, sulla formazione del personale veterinario pubblico, sulla costruzione di canili intercomunali. Fondi che, per quanto posso verificare, non risultano essere stati utilizzati in modo sistematico per questo scopo”.

“Sono disponibile a incontrare il sindaco Alfarano a Bruxelles nelle prossime settimane per ragionare insieme su percorsi concreti: un’interrogazione alla Commissione europea sulla corretta applicazione della normativa in materia di benessere animale e responsabilità degli enti locali, la verifica dell’effettivo utilizzo dei fondi FESR calabresi su questo fronte, e un confronto con i colleghi europarlamentari che rappresentano regioni con problematiche simili. La vicenda di Camini è lo specchio di una condizione in cui si ritrovano centinaia di sindaci calabresi, e non solo, che amministrano la cosa pubblica senza risorse adeguate, che rispondono di problemi strutturali che non hanno creato, che reggono l’ultimo presidio dello Stato in territori che lo Stato ha già abbandonato da tempo. Meritano risposte politiche all’altezza. Non buoni propositi”.