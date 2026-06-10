Calabria, tragico incidente sulla SS616 a Cosenza: un morto e cinque feriti

A causa di un incidente, la strada statale 616 “di Pedivigliano” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 0,550, in località Colosimi, in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di tre autovetture. Nell’impatto, una persona è deceduta e altre cinque sono rimaste ferite. Al momento la circolazione viene deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le squadre dei Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le Forze dell’ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata, chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.