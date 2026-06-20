Calabria, tragico incidente a Nicotera Marina: muore un giovane nello scontro tra furgone e camion

Tragico incidente stradale a Nicotera Marina, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone si è scontrato con un camion in località Ponte. Nell’impatto ha perso la vita un giovane, identificato con le iniziali S.C., che stava raggiungendo il luogo di lavoro a bordo del mezzo. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, con l’ausilio anche dell’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Presente anche il pubblico ministero di turno della Procura di Vibo Valentia, che coordina le indagini.