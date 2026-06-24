Occhiuto incontra Tony West e lancia i social-taxi: “in Calabria grazie alle liberalizzazioni aiutiamo gli anziani”

“È un’iniziativa che è appena partita in Calabria e dà la possibilità ai cittadini che hanno più di 65 anni di poter essere accompagnati quando prenotano una visita al Cup e questa visita è distante dal loro domicilio più di 20 chilometri”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, illustrando il progetto dei “social taxi” a margine della conversazione “Il coraggio di innovare” con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, a Roma. “Riceveranno gratuitamente – spiega Occhiuto -, perché paga la Regione con il Fondo sociale europeo, una macchina a casa che li accompagnerà, li aspetterà mentre fanno la visita e poi li riaccompagnerà dopo”. “È un modo per smaltire le liste d’attesa perché molte prestazioni a volte nelle Regioni sono disponibili, ma sono troppo lontane dai domicili di chi queste prestazioni richiede. In questo modo noi avviciniamo i cittadini agli ospedali calabresi e agli ambulatori”, ha sottolineato. Occhiuto ha poi collegato l’iniziativa al tema delle liberalizzazioni.

“Lo possiamo fare avendo liberalizzato il mercato, avendo liberalizzato il mercato del trasporto a domanda ed avendo dimostrato che le liberalizzazioni non servono tanto alle imprese che operano nel mercato, ma servono a fare del mercato lo strumento per avvicinare i cittadini anche ai servizi pubblici, in alcuni casi come nel caso appunto dei social taxi”, ha concluso il presidente.

“La liberalizzazione del mercato degli Ncc che si è realizzata in Italia, e in particolare in Calabria, è un esempio chiaro e lampante di come si può e si deve agire nell’interesse dei cittadini. Da questo punto di vista la Calabria è un modello per tutto il Paese. L’iniziativa del social taxi è assolutamente innovativa e immediatamente utile per i cittadini. Sono certo che avrà successo e che verrà replicata anche altrove“. Lo ha detto Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, nel corso della conversazione “Il coraggio di innovare” con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.