Calabria Summer Camp, successo a Reggio per la prima edizione dedicata a jiujitsu e grappling: provenienti atleti da tutto il mondo

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del Calabria Summer Camp, il camp dedicato al jiujitsu e al grappling che si è svolto dal 22 al 26 giugno 2026 a Reggio Calabria, nella splendida cornice dello Sporting Stelle del Sud. Per cinque giorni il tatami è stato allestito in una location affacciata sullo Stretto, accogliendo 50 atleti arrivati da tutta Italia e dall’estero, con presenze da California, Spagna e Polonia. Un dato che rappresenta la notizia più significativa di questa prima edizione: un evento nato sul territorio reggino è riuscito fin da subito ad attrarre partecipanti anche oltre i confini nazionali.

Il Calabria Summer Camp ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento sportivo: è stato un momento di incontro, condivisione, formazione e promozione del territorio, capace di unire la pratica delle arti marziali alla scoperta delle bellezze di Reggio Calabria e della Calabria. “Un ringraziamento speciale va innanzitutto allo Sporting Stelle del Sud, che ha ospitato il camp con grande disponibilità, professionalità e calore, regalando agli atleti e agli ospiti una cornice unica, definita da molti partecipanti come un vero paradiso sullo Stretto. L’accoglienza ricevuta e la qualità della struttura hanno contribuito in maniera decisiva alla riuscita della manifestazione” rivelano gli organizzatori.

Il Calabria Summer Camp è nato da un’idea di Francesco Giovanni Fragalà e Gabriella Ripepi, organizzatori dell’evento e titolari della MYB Gym, ASD reggina impegnata da anni nella diffusione del jiujitsu, del grappling e delle MMA sul territorio. Con questa prima edizione hanno voluto dare vita a un progetto nuovo, con l’ambizione di farlo diventare un appuntamento fisso dell’estate sportiva calabrese.

“L’idea del camp nasce dal desiderio di creare qualcosa che unisse sport, condivisione e territorio”, spiegano gli organizzatori Francesco e Gabriella. “Volevamo offrire ai partecipanti non solo allenamenti di qualità, ma anche la possibilità di vivere Reggio Calabria, respirarne l’atmosfera, ammirarne i panorami e portare a casa il ricordo di un’esperienza autentica. La risposta è andata oltre ogni aspettativa”, aggiungono. “Vedere qui atleti arrivati da diverse regioni d’Italia e persino da California, Spagna e Polonia ci rende orgogliosi e ci conferma che questo evento ha un grande potenziale. L’obiettivo è far crescere il Calabria Summer Camp e renderlo un appuntamento annuale”. Tutti i partecipanti hanno espresso entusiasmo per la qualità dell’organizzazione, per il livello tecnico degli allenamenti e per la bellezza del contesto che ha ospitato il camp. L’esperienza ha lasciato il segno non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sul piano umano, creando relazioni, scambi e un forte senso di comunità.

“Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor e ai supporter che hanno creduto nel progetto sin dalla prima edizione. In particolare, MANTO ha fornito il materiale tecnico del camp, mentre Zoomadlabs ha sostenuto gli allenamenti con la propria integrazione sportiva, contribuendo concretamente al benessere e alla performance degli atleti” si legge ancora. Un ringraziamento davvero speciale è rivolto a Sergio Puglia, tornato a Reggio Calabria appositamente per raccontare il camp attraverso video, stories, interviste agli ospiti e contenuti capaci di fissare i momenti più belli di questa esperienza. Prezioso anche il contributo di Alessia Palermiti, che si è dedicata alla parte fotografica e alle riprese drone, realizzando immagini che conserveranno nel tempo il ricordo di questa prima edizione.

Gli organizzatori rivolgono inoltre un grazie ai patrocinatori che hanno sostenuto l’iniziativa: Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, CONI Calabria e FIJLKAM Calabria. Il successo registrato in questa prima edizione rappresenta già il punto di partenza per il futuro: il Calabria Summer Camp tornerà la prossima estate con una seconda edizione, con l’obiettivo di crescere ancora, coinvolgere sempre più atleti e confermarsi come evento di riferimento per il jiujitsu e il grappling nel Sud Italia.