Calabria, Santo Danilo Suraci nominato collaboratore parlamentare dell’eurodeputato Chiara Gemma

È ufficiale la nomina del Dott. Santo Danilo Suraci come Collaboratore Parlamentare dell’On. Chiara Gemma, eurodeputata al Parlamento europeo. La nomina rientra in un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato a rafforzare il collegamento tra l’Europa e i territori del Mezzogiorno. L’incarico si inserisce in una consolidata attività di coordinamento tra gli eurodeputati Chiara Gemma e Denis Nesci, entrambi impegnati a garantire una presenza sempre più efficace delle istituzioni europee sui territori e a promuovere un dialogo costante con amministrazioni locali, scuole, università, associazioni di categoria, realtà produttive e terzo settore.

Il Dott. Suraci sarà chiamato a svolgere una funzione strategica di raccordo territoriale e istituzionale, favorendo il confronto tra le istanze provenienti dai territori e l’attività legislativa e politica sviluppata nelle sedi europee di Bruxelles e Strasburgo. L’obiettivo è rafforzare la governance multilivello, consentendo ai territori di partecipare in maniera attiva ai processi decisionali europei e contribuendo a trasformare le politiche dell’Unione in opportunità di crescita, sviluppo e inclusione.

La nomina rappresenta inoltre un segnale concreto della volontà di rafforzare la presenza istituzionale europea in Calabria e nel Mezzogiorno, valorizzando professionalità radicate sul territorio e capaci di interpretarne bisogni, potenzialità e prospettive di sviluppo. “La collaborazione tra rappresentanti istituzionali che condividono una visione comune di crescita e valorizzazione dei territori costituisce un valore aggiunto per le comunità che rappresentiamo. Rafforzare il dialogo tra Europa e territori significa rendere le istituzioni più vicine ai cittadini e più capaci di rispondere alle loro esigenze concrete. In questa direzione si inserisce il lavoro che stiamo portando avanti con spirito di collaborazione e servizio”, dichiarano gli eurodeputati Chiara Gemma e Denis Nesci.