Calabria, ritrovata e sta bene la 14enne scomparsa da Isola di Capo Rizzuto

Si è conclusa positivamente la vicenda della 14enne scomparsa da Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese, di cui si erano perse le tracce nella mattinata di oggi. La giovane è stata ritrovata in serata dai carabinieri, ponendo fine a ore di forte apprensione nella comunità locale e tra i familiari. La ragazza è stata individuata all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese e, secondo quanto emerso, si trova in ottime condizioni fisiche. Un esito che ha riportato sollievo dopo la mobilitazione scattata immediatamente non appena era stata denunciata la scomparsa.

Il ritrovamento dei carabinieri e i controlli in ospedale

Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno setacciato il territorio fino a individuare la giovane. Dopo il ritrovamento, la 14enne è stata accompagnata in caserma dove ha potuto incontrare la nonna con cui vive, in un momento di forte emozione. Successivamente, per prassi e per ulteriori verifiche sul suo stato di salute, la ragazza è stata accompagnata in ospedale per effettuare controlli medici. Le autorità hanno voluto accertarsi che le sue condizioni fossero effettivamente buone dopo le ore di allontanamento.

Le prime ricostruzioni: la giovane potrebbe non essersi allontanata dal paese

Secondo le prime ipotesi investigative, è probabile che la 14enne non si sia allontanata dal territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto. Le circostanze del suo allontanamento restano comunque oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire con precisione cosa sia accaduto dopo il suo arrivo a scuola, dove la ragazza avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media, ma da cui si sarebbe poi allontanata senza entrare in aula.

Accertamenti in corso sulla giornata della 14enne

Restano aperti gli approfondimenti per ricostruire nel dettaglio la giornata della giovane, con particolare attenzione alle ore successive all’allontanamento. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per definire l’esatta dinamica dei fatti. La vicenda si chiude dunque con un lieto fine, con il ritorno a casa della 14enne e l’abbraccio della famiglia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.