Calabria: riconosciuta l’eccezionalità degli eventi meteorologici, scattano gli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale

Il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, con un decreto firmato dal ministro Francesco Lollobrigida, ha riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che si sono verificati tra gennaio e febbraio nei territori della Regione Calabria. La decisione arriva in seguito alla richiesta avanzata dalla Regione per l’attivazione di interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, volti a sostenere le aree colpite da danni alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali.

Un provvedimento che copre l’intero territorio calabrese

Il decreto ministeriale assicura l’accesso a specifiche provvidenze per tutti i 404 Comuni calabresi, distribuiti tra le cinque province e la città metropolitana. In particolare, 80 comuni della provincia di Catanzaro, 150 della provincia di Cosenza, 27 della provincia di Crotone, 50 della provincia di Vibo Valentia e 97 della città metropolitana di Reggio Calabria potranno beneficiare dei contributi. Questo intervento rappresenta una risposta concreta per le aziende agricole colpite, molte delle quali hanno subito gravi danni a causa di fenomeni atmosferici straordinari.

Sostegno alle produzioni e alle strutture aziendali

Secondo quanto previsto dal decreto, le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale garantiranno assistenza sia alle produzioni vegetali, con particolare attenzione ai raccolti danneggiati, sia alle strutture aziendali compromesse dagli eventi meteorologici. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del Ministero per la protezione del territorio agricolo e la tutela dei produttori locali, offrendo strumenti concreti per superare le conseguenze dei fenomeni eccezionali.

La risposta del governo regionale

Il provvedimento rappresenta il culmine di un iter amministrativo avviato dalla Regione Calabria, che aveva presentato tempestivamente la domanda di attivazione del Fondo di solidarietà nazionale. Grazie al decreto del Ministro Lollobrigida, gli agricoltori e le imprese calabresi danneggiate potranno ora contare su risorse finanziarie mirate per ripristinare la propria attività e ridurre l’impatto economico degli eventi climatici estremi.

Un segnale di attenzione alla sicurezza agricola

Il riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi meteorologici in Calabria sottolinea l’importanza di politiche pubbliche tempestive per la tutela del settore agricolo. La misura non solo fornisce un sostegno immediato agli operatori colpiti, ma rafforza anche la capacità del territorio di far fronte a emergenze future, attraverso una gestione più efficace delle risorse e una maggiore resilienza alle calamità naturali.