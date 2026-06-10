Calabria, Orlandino Greco presenta una mozione per digitalizzare le aree industriali

Potenziare le infrastrutture digitali nelle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria per rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale e favorire l’attrazione di nuovi investimenti. È questo l’obiettivo della mozione presentata in Regione dal consigliere regionale Orlandino Greco. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la transizione digitale rappresenti oggi una leva strategica per la crescita economica e per il consolidamento delle imprese calabresi. Banda ultra-larga, reti 5G, servizi cloud, cybersecurity e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale sono infatti strumenti sempre più indispensabili per migliorare l’efficienza produttiva, favorire l’integrazione delle filiere e garantire maggiore resilienza alle aziende.

“La competitività delle nostre imprese – dichiara Orlandino Greco – passa inevitabilmente dalla qualità delle infrastrutture digitali. Oggi non possiamo più considerare la connettività un servizio accessorio: è una condizione essenziale per fare impresa, innovare e competere sui mercati nazionali e internazionali”. La mozione richiama il ruolo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e l’Attrazione di Investimenti Produttivi, ARSAI, istituita dalla Regione Calabria, e si inserisce nel quadro delle politiche già avviate per il rilancio delle aree industriali, sostenute attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e del Programma Operativo Complementare Legalità.

Tra gli obiettivi principali vi è il superamento del digital divide che ancora interessa alcune aree produttive della Calabria. Il documento impegna la Giunta regionale a individuare le zone caratterizzate da carenze di connettività, programmare interventi mirati e monitorarne costantemente l’attuazione. “Non possiamo permettere – prosegue Greco – che alcune aree industriali restino escluse dalle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Dove manca la connessione veloce si riduce la capacità di attrarre investimenti, di creare occupazione e di sostenere la crescita delle imprese. Colmare questi divari significa costruire condizioni di sviluppo più equilibrate per l’intero territorio regionale”.

La mozione prevede inoltre la promozione di accordi con i principali operatori delle telecomunicazioni per estendere la copertura in fibra ottica FTTH e accelerare la diffusione delle reti 5G nelle aree industriali, favorendo servizi avanzati legati alla logistica, all’automazione industriale, al monitoraggio energetico e alla sicurezza. Particolare attenzione viene dedicata anche alla semplificazione amministrativa. L’atto chiede infatti procedure più rapide per la realizzazione delle infrastrutture digitali e una maggiore digitalizzazione dei processi pubblici, in linea con gli indirizzi nazionali ed europei.

“Questa mozione – conclude Greco – vuole contribuire a costruire una Calabria più moderna, attrattiva e competitiva. Investire nelle infrastrutture digitali significa investire nel futuro delle nostre imprese, dei lavoratori e delle nuove generazioni. È una sfida che dobbiamo affrontare con visione e determinazione, mettendo la tecnologia al servizio dello sviluppo economico e sociale della nostra regione”.