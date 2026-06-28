Calabria, Occhiuto vola a Milano per un confronto su crescita e produttività promosso da IBL e Assolombarda

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parteciperà domani, lunedì 29 giugno, alle ore 17.00, presso la sede di Assolombarda (via Pantano 9, Milano), all’incontro “Tornare a crescere. La sfida della produttività”, promosso dall’Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Assolombarda. L’iniziativa sarà dedicata al tema della crescita economica e delle politiche necessarie per aumentare la produttività e la competitività del sistema Paese, attraverso il confronto tra esponenti delle istituzioni, del mondo delle imprese e dell’innovazione.

Dopo la relazione introduttiva di Nicola Rossi (Istituto Bruno Leoni), interverranno, insieme al presidente Occhiuto, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, il senatore Antonio Misiani, Lucia Chierchia, Managing Partner & Chief of Open Innovation Partnerships di Gellify, e Sergio Dompé, Executive President di Dompé Farmaceutici. L’incontro sarà moderato da Daniele Bellasio, vicedirettore de Il Sole 24 Ore.