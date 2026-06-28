Calabria, Occhiuto vola a Milano per un confronto su crescita e produttività promosso da IBL e Assolombarda

Il presidente Occhiuto prenderà parte all'incontro "Tornare a crescere. La sfida della produttività" promosso dall’Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Assolombarda

occhiuto

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parteciperà domani, lunedì 29 giugno, alle ore 17.00, presso la sede di Assolombarda (via Pantano 9, Milano), all’incontro “Tornare a crescere. La sfida della produttività”, promosso dall’Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Assolombarda. L’iniziativa sarà dedicata al tema della crescita economica e delle politiche necessarie per aumentare la produttività e la competitività del sistema Paese, attraverso il confronto tra esponenti delle istituzioni, del mondo delle imprese e dell’innovazione.

Dopo la relazione introduttiva di Nicola Rossi (Istituto Bruno Leoni), interverranno, insieme al presidente Occhiuto, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, il senatore Antonio Misiani, Lucia Chierchia, Managing Partner & Chief of Open Innovation Partnerships di Gellify, e Sergio Dompé, Executive President di Dompé Farmaceutici. L’incontro sarà moderato da Daniele Bellasio, vicedirettore de Il Sole 24 Ore.

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