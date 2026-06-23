Calabria, Mariaelena Senese confermata leader della Uil calabrese

Mariaelena Senese è stata confermata nel ruolo di segretario generale della Uil Calabria. La decisione è arrivata al termine del congresso regionale dell’organizzazione sindacale, che si è svolto a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, e si è concluso nella tarda mattinata di oggi con il voto unanime del Consiglio regionale. La conferma di Senese è stata accompagnata dall’applauso della platea composta da oltre 180 delegati. La proposta è arrivata dal segretario nazionale Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine di un percorso che, secondo quanto riportato in una nota, è maturato “a valle di un percorso operativo che in due anni ha portato l’organizzazione a raggiungere i 140mila iscritti in Calabria”.

Mariaelena Senese confermata alla guida della Uil Calabria

La Uil Calabria prosegue nel segno della continuità con la conferma di Mariaelena Senese alla segreteria generale. Il voto unanime del Consiglio regionale ha sancito il rinnovo della fiducia nei confronti della dirigente sindacale, sostenuta anche dalla platea congressuale riunita a Maierato. Il dato politico e sindacale più rilevante è proprio l’unanimità della scelta, che arriva in una fase definita dalla stessa organizzazione come il risultato di un lavoro operativo durato due anni. Un percorso che, secondo la nota diffusa, ha consentito alla Uil di raggiungere quota 140mila iscritti in Calabria, rafforzando la propria presenza sul territorio regionale. La conferma di Senese si inserisce quindi in una fase di consolidamento organizzativo, con l’obiettivo di dare continuità al percorso avviato e rafforzare l’azione sindacale nei luoghi di lavoro e nelle vertenze territoriali.