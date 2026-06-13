Calabria, firmato protocollo tra Ente Parchi Marini e Proloco. Montuoro: “spinta al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree protette”

Rafforzare la tutela e la valorizzazione delle aree marine protette e promuovere un modello di turismo sostenibile e identitario. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato tra l’Ente Parchi marini regionali della Calabria (Epmr) e l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia – Unpli Calabria, sottoscritto nella sala turchese della Cittadella regionale a Catanzaro. L’accordo si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo delle aree protette regionali e di promozione del cosiddetto “turismo lento”, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale della Calabria.

Nel corso dell’evento, l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha evidenziato il ruolo dell’Ente Parchi marini e la collaborazione istituzionale in atto, sottolineando la portata del progetto anche in ambito europeo: “l’Ente Parchi marini regionali della Calabria, diretto da Raffaele Greco, con il quale abbiamo avviato una collaborazione proficua e consolidata, sta portando avanti un importante lavoro di sviluppo e valorizzazione del sistema delle aree marine protette regionali. Il dinamismo, la capacità progettuale e l’attenzione ai territori che caratterizzano l’azione della nuova governance dell’Epmr rappresentano un’esperienza significativa, che stiamo illustrando anche in ambito europeo nel corso dei diversi appuntamenti della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime del Mediterraneo, ai quali la Regione partecipa attivamente”.

Montuoro ha poi sottolineato il valore del protocollo firmato con le Pro Loco, evidenziando il ruolo del turismo sostenibile e i risultati già raggiunti sul territorio: “oggi – ha proseguito Montuoro -, grazie a questa nuova collaborazione, formalizzata attraverso questo protocollo d’intesa, promossa con il contributo del Dipartimento regionale all’Ambiente, si rafforza ulteriormente il percorso intrapreso per la tutela e la valorizzazione delle aree protette regionali, dei parchi terrestri e marini, nonché delle realtà naturalistiche di interesse nazionale presenti sul territorio”.

“Si tratta di una spinta forte che l’Ente Parchi marini regionali ha impresso nella direzione di quel turismo lento che vale tantissimo da tutti i punti di vista per la nostra terra, sul quale stiamo investendo come mai in passato e sul quale l’assessorato al turismo guidato da Giovanni Calabrese sta facendo un lavoro importantissimo, con risultati senza precedenti. Solo per citare un dato, l’anno scorso, sono state oltre 20mila le presenze sulla Ciclovia dei parchi, gran parte delle quali di provenienza extra nazionale”. Secondo l’assessore, il modello di sviluppo regionale si inserisce in una visione più ampia guidata dalla strategia del presidente Roberto Occhiuto, con investimenti mirati sul sistema delle aree protette e sul turismo esperienziale.

Greco: “Le Pro Loco presidio di promozione e legalità”

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche il direttore dell’Epmr Raffaele Greco, che ha evidenziato il ruolo delle Pro Loco nel sistema di valorizzazione territoriale: “con loro – ha detto – sappiamo di poter rafforzare la fruizione turistico-sostenibile delle aree protette, in primis parchi marini regionali e zone speciali di conservazione, affinché diventino le componenti più competitive della nuova narrazione della Calabria Straordinaria, come destinazioni di turismi lenti, distintivi, attrattivi e fruibili, per tutto l’anno, rispettosi dei patrimoni naturali ereditati e allo stesso tempo capaci di restituire reddito alle comunità locali e di far girare l’economia locale”. Greco ha inoltre ringraziato le Pro Loco e i volontari, riconoscendone il ruolo di presidio territoriale non solo culturale ma anche sociale.

All’iniziativa, coordinata dal giornalista Ugo Floro, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui Salvatore Siviglia, Antonello Grosso La Valle, Fabrizio D’Agostino, Gianluca Marcello e la consigliera regionale Filomena Greco. L’intesa punta a costruire una rete strutturata tra istituzioni, associazioni, operatori turistici e comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione sostenibile dei parchi marini e delle aree protette e consolidare il posizionamento della Calabria come destinazione di turismo naturalistico ed esperienziale.