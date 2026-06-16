Calabria, convocato il Consiglio regionale: in Aula la variazione di bilancio e gli aiuti alle famiglie delle vittime di Amendolara

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per venerdì 19 giugno 2026, alle ore 11.00, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. La seduta sarà dedicata all’esame della proposta di legge n. 78/13^, di iniziativa della Giunta regionale, recante “Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”. Il provvedimento sarà illustrato in Aula dal relatore, consigliere regionale Pietropaolo.

Tra gli interventi previsti dal testo figura anche una misura straordinaria di solidarietà in favore dei familiari delle vittime della strage di Amendolara, destinata al sostegno delle famiglie colpite, alla copertura delle spese per la sepoltura delle salme, all’assistenza morale e materiale e ad altri interventi strettamente connessi alla tragedia, così come richiesto in Aula dal presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, nel corso della precedente seduta del Consiglio regionale dell’8 giugno scorso.