Caffè letterari, dal 29 giugno torna la rassegna estiva del Rhegium Julii: il calendario

Ricominciano i Caffè letterari organizzati da oltre 40 anni dal Circolo Rhegium Julii. La rassegna estiva prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 24 agosto, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi della stagione a Reggio Calabria. Anche per il 2026 è confermata la location del Circolo tennis “Rocco Polimeni”, insieme alla collaborazione ormai consolidata con la struttura. Gli incontri saranno aperti al pubblico e si terranno ogni lunedì alle ore 21.30, con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento serale capace di arricchire le calde serate estive della città.

Quelli dei Caffè letterari sono incontri pensati non come semplici appuntamenti mondani, ma come serate di confronto e approfondimento. Eventi capaci di generare forti emozioni, attraverso la “giostra di domande” suscitata dagli autori e proposta dagli interlocutori presenti. Sono molti gli appassionati che considerano i Caffè letterari un’occasione propizia per incontrare la storia del nostro tempo, la scienza e i protagonisti della cultura contemporanea: personalità che hanno già dato grande prova di sé o che cercano nuove conferme alle proprie intuizioni e a una vita mai addomesticata dagli eventi.

Il risultato è un confronto senza censura sugli argomenti cari al comune sentire, alimentati dal disagio quotidiano o dai pregiudizi correnti. Una navigazione culturale varia, capace di prendere rotte inaspettate e di aprire approfondimenti diversi per consistenza e contenuto.

Il calendario 2026 e i protagonisti

Con i Caffè letterari, il Circolo Rhegium Julii alza il livello di attenzione del proprio pubblico con un parterre di personalità illustri e apprezzate a livello nazionale e internazionale nel campo dell’arte, della letteratura, del giornalismo e della scienza. I nove protagonisti della stagione 2026 saranno: Emanuele Trevi, scrittore; Paolo di Paolo, scrittore; Gioacchino Criaco, scrittore; Maria Grazia Calandrone, scrittrice; Gianluca Masi, astrofisico; Santo Strati, giornalista; Giuseppe Smorto, giornalista; Enzo Romeo, giornalista e vaticanista; Anna Mallamo, giornalista e scrittrice.

Saranno due mesi intensi, ricchi di cultura e di eventi speciali. Tra questi, anche la cerimonia di consegna dei Premi Rhegium Julii Inedito 2026, giunti alla 58ª edizione e dedicati alla poesia singola, alla silloge poetica e al racconto. I premi internazionali alla cultura saranno assegnati quest’anno all’ambasciatore e poeta Ilirian Zhupa, dell’Albania, e alla poetessa ed editor Mariko Sumikura, del Giappone.

Il valore della sussidiarietà

Ancora una volta, il punto di forza del calendario estivo è rappresentato dalla sussidiarietà, ovvero dal coinvolgimento di istituzioni, associazioni e club service che in questi anni hanno collaborato con il Circolo Rhegium Julii. Da queste realtà continuano ad arrivare stimoli, convergenze e occasioni di rigenerazione culturale di ampio respiro, per tutti i periodi dell’anno. Tra i contributi richiamati figurano l’accoglienza straordinaria e il patrocinio del Circolo tennis “Rocco Polimeni”, insieme alle associazioni storiche e agli enti che sostengono l’iniziativa.

Collaborano e sostengono la rassegna il Rotary Club Reggio Calabria, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il Panathlon Club di Reggio Calabria, il CIS Calabria, il CIF Reggio Calabria, il Planetario Pithagoras, l’Accademia del tempo libero, il Touring Club di Reggio Calabria, la Fidapa Morgana, l’Accademia aspromontana della cultura, l’Associazione Reggio Cresce e l’Aiparc. Il comunicato richiama inoltre l’amicizia riservata dall’Orchestra giovanile di fiati di Delianuova e dal suo presidente, oltre al sostegno da sempre garantito dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Campo Calabro.

Nel corso delle serate saranno invitati e presenti le autorità istituzionali e i presidenti delle realtà che hanno dato il patrocinio all’iniziativa: il presidente del Circolo tennis “Rocco Polimeni”, avv. Ezio Privitera; del Rotary Club Reggio Calabria, ing. Tonino Foti; del Panathlon Reggio Calabria, avv. Irene Pignata; della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, prof. Giuseppe Caridi; del CIS Calabria, Loreley Rosita Borruto; del Touring Club di Reggio Calabria, prof. Domenico Cappellano; dell’Associazione Aspromontana, dott. Alfredo Vadalà; dell’Associazione Reggio Cresce, dott. Rosi Perrone; dell’Aiparc, dott. Salvatore Timpano. Tutti i dettagli sulle iniziative promosse sono disponibili collegandosi al sito www.rhegiumjulii.it e seguendo gli aggiornamenti sui canali social del Circolo Culturale “Rhegium Julii”.