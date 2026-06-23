Buon onomastico Giovanna e Giovanni: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri sui social

Si celebra oggi, 24 Giugno 2026, San Giovanni Battista. Giovanni, figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore. San Giovanni Battista, è l’unico Santo ad essere ricordato nella liturgia oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche in quello della sua nascita terrena, il 24 giugno.
A corredo dell’articolo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso) per fare gli auguri di buon onomastico a Giovanni e Giovanna.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Il calendario oggi dice che è San Giovanni: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
- Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 24 giugno! Felice onomastico!
- Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
- Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!
- San Giovanni non vuole inganni
- San Giovanni col suo fuoco brucia le streghe, il moro e il lupo
- La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni
- Se piove il giorno di San Giovanni si asciugano tutte le fontane
- Se piove il giorno di San Giovanni tanta saggina e poco pane
- Chi non compera aglio il giorno di San Giovanni è poveretto tutto l’anno
- San Giovanni Mietitore, San Pietro legatore
- Chi nasce la notte di San Giovanni non vede streghe e non sogna fantasmi
- Quando la lavanda sente arrivare San Giovanni vuole fiorire
- Se vuoi che i tuoi panni non vengano danneggiati dalle tignole, fagli prendere l’acqua di San Giovanni
- A San Giovanni l’alveare spande, a San Martino l’alveare è pieno
- Per le guazze di San Giovanni si miete
- A San Marco nato, a San Giovanni assetato
- La notte di San Giovanni entra il mosto nel chicco
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: