Buon onomastico Giovanna e Giovanni: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri sui social

Oggi, 24 Giugno 2026, si ricorda San Giovanni Battista: immagini, frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a Giovanni e Giovanna su Facebook e WhatsApp

  • San Giovanni Battista
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
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Si celebra oggi, 24 Giugno 2026, San Giovanni Battista. Giovanni, figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore. San Giovanni Battista, è l’unico Santo ad essere ricordato nella liturgia oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche in quello della sua nascita terrena, il 24 giugno.

A corredo dell’articolo  una selezione di immagini (gallery in alto), frasi video (in basso) per fare gli auguri di buon onomastico a Giovanni e Giovanna.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Il calendario oggi dice che è San Giovanni: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 24 giugno! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
  • Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!
  • San Giovanni non vuole inganni
  • San Giovanni col suo fuoco brucia le streghe, il moro e il lupo
  • La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni
  • Se piove il giorno di San Giovanni si asciugano tutte le fontane
  • Se piove il giorno di San Giovanni tanta saggina e poco pane
  • Chi non compera aglio il giorno di San Giovanni è poveretto tutto l’anno
  • San Giovanni Mietitore, San Pietro legatore
  • Chi nasce la notte di San Giovanni non vede streghe e non sogna fantasmi
  • Quando la lavanda sente arrivare San Giovanni vuole fiorire
  • Se vuoi che i tuoi panni non vengano danneggiati dalle tignole, fagli prendere l’acqua di San Giovanni
  • A San Giovanni l’alveare spande, a San Martino l’alveare è pieno
  • Per le guazze di San Giovanni si miete
  • A San Marco nato, a San Giovanni assetato
  • La notte di San Giovanni entra il mosto nel chicco

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

 


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