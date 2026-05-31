Buon 1 Giugno 2026, oggi inizia l’estate meteorologica: IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere sui social

Le immagini, frasi, video per dare il buongiorno e augurare un buon 1° giorno di Giugno 2026 alle persone care su Facebook e WhatsApp

  • 1 giugno
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
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  • solstizio estate
    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
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Finisce Maggio ed inizia un nuovo mese, Giugno, denominato anche mese del Sole, è il sesto mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, ed è il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale ed il primo dell’inverno nell’emisfero australe, conta 30 giorni. Il nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove. Oggi, inoltre, inizia l’estate meteorologica.

Giugno: il Mese che accoglie l’Estate

Giugno è il sesto mese dell’anno e segna uno dei momenti più attesi: l’inizio dell’estate meteorologica, caratterizzata da giornate più lunghe, temperature più alte e un aumento delle attività all’aperto. Questo mese è spesso sinonimo di sole, natura in fiore e primi weekend di vacanza. In Italia, Giugno è un mese di transizione: lascia alle spalle la primavera e anticipa l’energia e il calore dell’estate. Non è solo un mese climatico, ma anche culturale: molte città organizzano eventi, sagre e manifestazioni tradizionali.

Di seguito una selezione di video e frasi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Giugno”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Era verde il silenzio, bagnata era la luce, tremava il mese di giugno come farfalla. (Pablo Neruda)
  • Il glicine mi ha svegliato stamattina e c’era tutto giugno nel giardino. (Ann Mc Gough)
  • Mi chiedo che cosa sarebbe vivere in un mondo in cui è sempre giugno. (LM Montgomery)
  • Se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo. (Bern Williams)
  • Il mese di giugno si distese all’improvviso nel tempo, come un campo di papaveri. (Pablo Neruda)
  • Hanno fame di luce le sere di giugno.
  • Persino le parole vanno a cercare la parte più chiara e luminosa di ciò che vogliono dire. (Fabrizio Caramagna)
  • L’ istinto del sole, la tenacia del grano, il vento che sposta le nubi e le mette in un angolo. Due innamorati che si baciano.
  • Giugno è l’estate che prende forza. (Fabrizio Caramagna)
  • Il mio amore è una rossa, rosa rossa,
    in giugno appena sbocciata:
    il mio amore è una dolce melodia
    abilmente suonata.
    (Robert Burns)
  • Com’è gradevole il tiglio nelle sere di Giugno!
    L’aria è si dolce che a palpebre chiuse
    annusi il vento che risuona – la città è vicina –
    e porta aromi di birra e di vino…
    (Arthur Rimbaud)
  • Ecco è piena la spica
    e la falce è nel pugno;
    e il buon sole di giugno
    rallegra la fatica.
    (Marino Moretti)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:



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