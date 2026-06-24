Bronte, ufficializzate le date della Sagra del Pistacchio 2026: doppio weekend tra settembre e ottobre

Il legame tra la comunità di Bronte e il suo celebre “Oro verde” quest’anno si rinnova sotto il segno della lungimirante programmazione e della condivisione. Come promesso alla cittadinanza, il Sindaco, avv. Giuseppe Gullotta, ha ufficializzato l’avvio dei preparativi per la XXXV Sagra del Pistacchio 2026, siglando l’atto di indirizzo della Giunta comunale che fissa in modo definitivo le date. I riflettori sul pistacchio verde si accenderanno ufficialmente nel fine settimana del 25, 26 e 27 settembre, per poi replicare nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026. La scelta di blindare il calendario con ampio anticipo rispetto al passato risponde alla precisa e strategica necessità di far conoscere tempestivamente le date a turisti e tour operator internazionali, offrendo loro il tempo necessario per organizzarsi al meglio e pianificare i flussi. Per tutti una straordinaria opportunità di sviluppo economico.

“Si tratta di uno degli appuntamenti gastronomici, turistici e culturali più attesi dell’intera Isola – affermano il sindaco Giuseppe Gullotta e l’Assessore Fabio Meli – ed è fondamentale far conoscere in tempo la data della manifestazione per consentire a tutti una programmazione impeccabile”. Una scelta scaturita anche da un chiaro esempio di democrazia partecipata. Gullotta, infatti, ad appena 4 giorni dall’insediamento, ha riunito in Comune tanti “attori” della Sagra, dialogando con titolari di bar, ristoranti e strutture ricettive. Alla fine tutti hanno concordato sul fatto che il periodo ottimale per la Sagra fosse l’ultimo week end di settembre ed il primo di ottobre e che le date dovessero essere ufficializzate al più presto. “E noi – continuano Gullotta e Meli – vogliamo che questo metodo diventi strutturale: a partire dal prossimo anno, infatti, sveleremo la data dell’evento il 26 febbraio, in occasione del World Pistachio Day, la Giornata Mondiale del Pistacchio”.

La complessa macchina amministrativa dell’Ente ha già innestato la marcia più alta

Con l’approvazione del provvedimento, immediatamente esecutivo, la complessa macchina amministrativa dell’Ente ha già innestato la marcia più alta. Gli uffici comunali, in sinergia con la Polizia Municipale e la Protezione Civile, sono all’opera per predisporre i piani di sicurezza ed i bandi. Bronte si prepara così a fare sfoggio del suo gioiello più prezioso, accogliendo il mondo con l’eleganza di sempre e la forza di una comunità che decide, unita, il proprio futuro.