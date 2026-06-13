Bronte, giuramento della nuova giunta targata Gullotta

Nella solennità della sala consiliare, dinanzi a un folto e partecipe pubblico di cittadini e neoeletti consiglieri, ha prestato giuramento la nuova Giunta municipale di Bronte. L’atto ufficiale, formalizzato alla presenza del segretario comunale, la dottoressa Loredana Torella, e dei capi area dell’ente, sancisce l’avvio del mandato per la squadra di governo che il sindaco Giuseppe Gullotta aveva già delineato durante la campagna elettorale, all’insegna della coerenza e della continuità programmatica. “È un giorno di profondo rilievo istituzionale – ha affermato il primo cittadino – poiché si completa l’organo esecutivo, consentendoci di profondere sin da subito ogni energia al servizio della comunità”.

Tra i banchi della giunta siede, con delega al Bilancio e al Personale, la dottoressa Francesca Gangi

Tra i banchi della giunta siede, con delega al Bilancio e al Personale, la dottoressa Francesca Gangi, storica figura della pubblica amministrazione, già segretario presso la Provincia di Catania. “Ho trascorso una vita a vidimare gli atti altrui – ha affermato – e oggi, per la prima volta, è toccato a me apporre la firma. Considero l’azione amministrativa una vera e propria missione orientata al bene comune. Ritengo che garantire la massima trasparenza e operare nell’esclusivo interesse della cittadinanza rappresenti l’espressione più nobile e alta della politica”.

Il vicesindaco, l’ingegnere Gaetano Messina, guiderà i Lavori pubblici e l’Urbanistica

Il vicesindaco, l’ingegnere Gaetano Messina, guiderà i Lavori pubblici e l’Urbanistica: “Dobbiamo dotarci tempestivamente di uno strumento urbanistico di ultima generazione, capace di recepire e sanare le criticità strutturali, economiche e sociali del territorio, delineando una chiara visione di sviluppo sostenibile. Accanto a ciò, cureremo l’ordinaria amministrazione, come la manutenzione viaria e il decoro del verde pubblico, affinché gli spazi comuni tornino a essere fruibili dai cittadini”.

All’agricoltura siede l’agronomo Fabio Meli: “Bronte – ha aggiunto – fonda la sua identità sul pistacchio, ma non solo. Intendiamo conferire un ruolo di assoluto rilievo ai produttori, a partire dalla storica Sagra dove dovranno essere i veri protagonisti. Il nostro impegno abbraccerà l’intero comparto agricolo, valorizzando anche la frutta fresca e la zootecnia”. Ai Servizi sociali, la dottoressa Nunziata Toscano: “Ci attende un compito di grande responsabilità, a stretto contatto con i bisogni della gente. – ha ribadito – Faremo il possibile per rispondere alle istanze sociali: la prevenzione, le disabilità e la tutela dei minori saranno al centro della nostra azione”.

Infine, la diciannovenne Sofia Serravalle, assessore alle Politiche giovanili: “Il mio obiettivo prioritario – ha concluso – sarà far sì che i giovani scelgano di rimanere a Bronte, senza essere costretti a proiettare altrove il proprio futuro. Dobbiamo sostenerli nel loro percorso di crescita, ma sono certa che saranno loro stessi a guidarci con il proprio entusiasmo e le proprie idee”.