“Breaking News”, le novità di ginecologia e ostetricia a Reggio Calabria con esperti di caratura internazionale | FOTO e INTERVISTE

Reggio Calabria diventa, per due giorni, la culla della ginecologia e dell’ostetricia. Questo lo scopo di “Breaking news di ginecologia e ostetricia“, evento che, nella giornata di oggi giovedì 18 giugno, e in quella di domani venerdì 19 giugno, sarà ospitato presso il Grand Hotel Excelsior. L’evento, coordinato dal prof. Stefano Palomba, direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, mira a diventare un appuntamento annuale di aggiornamento per gli esperti del settore.

Nel corso dell’evento, infatti, si affronteranno in maniera sistematica ed evidence-based nuove teorie etio-patogenetiche, nuovi criteri diagnostici, nuove strategie terapeutiche mediche e chirurgiche proposte dalla letteratura al fine di poter migliorare la clinical governance in un’ottica di efficacia, efficienza e appropriatezza.

Stefano Paolomba, ai microfoni di StrettoWeb, ha dichiarato: “un incontro che dovrebbe essere l’inizio di un evento che dovrebbe essere ripetuto ogni anno per aggiornare tutti i clinici e migliorare l’assistenza sanitaria di ginecologia e ostetricia. Sono due giornate ginecologiche e due ostetriche, ci sono degli invitati anche extra regionali, dei docenti ed esperti di caratura internazionale che ci parleranno di tutti gli aggiornamenti in ostetricia, diagnostica prenatale, ginecologia e ginecologia chirurgica. Un vento da non perdere!“.

Rossella Marzullo, prorettrice delegata per l’orientamento dell’Università Mediterranea, ha dichiarato: “l’Università Mediterranea di Reggio Calabria è sempre pronta a interagire con il territorio e le istituzioni, in questa circostanza specifica con il GOM, per avviare una collaborazione sempre più sinergica a fini di ricerca, a fini di didattica, perchè si possa dare lo spazio giusto alle attività di carattere clinico che la città merita“.