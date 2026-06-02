Braccianti pachistani bruciati vivi ad Amendolara, Fai Cisl: “gravità inaudita. Serve azione forte contro caporalato”

“L’uccisione dei quattro braccianti pakistani morti carbonizzati in un’auto in Calabria, ad Amendolara, rappresentano un fatto di una gravità inaudita. Attendiamo i dovuti chiarimenti che spettano alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma sullo scenario di quanto accaduto, come apprendiamo in queste ore dagli organi di informazione, sembra esserci ancora una volta l’ombra dello sfruttamento e del caporalato. Su questo piano la Fai Cisl continua a chiedere azioni forti e coerenti e un impegno comune necessario, tra istituzioni, imprese e parti sociali, per l’emersione del lavoro nero e per sollecitare i lavoratori a denunciare sempre ricatti e violenze“. È quanto si legge sulla pagina Facebook della Fai Cisl nazionale, in una nota del reggente Antonio Castellucci.

“E’ un quadro desolante per il lavoro bracciantile – prosegue il sindacalista – dove accanto alle tante imprese che operano nella legalità esiste anche una rete parallela che arruola sfruttatori e si allea con la criminalità organizzata. Una parte ancora significativa del lavoro agricolo, soprattutto tra i lavoratori migranti, resta ai margini dei circuiti della legalità e della bilateralità ed è ancora segnata da fenomeni di caporalato e sfruttamento, contro i quali la Fai è quotidianamente impegnata. In questo momento di profondo dolore – conclude Castellucci – non possiamo che sollecitare celerità e chiarezza sulla vicenda ed esprimere la piena solidarietà e vicinanza del sindacato alle famiglie dei lavoratori uccisi“.