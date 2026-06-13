Bollo auto, è scontro politico: il M5S attacca Occhiuto: “contraddizione su una tassa già bocciata in Calabria”

“C’è qualcosa di grottesco nel leggere oggi Roberto Occhiuto che propone l’abolizione del bollo auto a livello nazionale. Ben venga alleggerire il carico fiscale sui cittadini. Peccato che la memoria sia una brutta bestia. Quando in campagna elettorale, alle ultime regionali, Pasquale Tridico propose di sospendere temporaneamente il bollo auto in Calabria come forma di risarcimento per i cittadini costretti ogni giorno a fare i conti con strade dissestate, cantieri infiniti e infrastrutture inadeguate, lo stesso Occhiuto liquidò quella proposta come irrealizzabile e propagandistica. E pensare che in tante Regioni come Emilia-Romagna, Campania, Lazio o Toscana, l’esenzione è realtà.Oggi invece Occhiuto addirittura la ripropone e la presenta come una grande intuizione politica”. Così in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.

“La differenza è che Tridico partiva da un problema reale: migliaia di calabresi pagano ogni anno il bollo per utilizzare una rete stradale che non garantisce standard adeguati di sicurezza, manutenzione e mobilità. Occhiuto invece si accorge del bollo auto dopo cinque anni di governo regionale e dopo aver difeso ogni scelta del governo Meloni dall’autonomia differenziata al Ponte sullo Stretto”.

“Prima di proporre l’abolizione del bollo agli italiani, Occhiuto dovrebbe spiegare ai calabresi perché non l’abolisce per come l’aveva proposta il M5S alle ultime regionali, per come fanno peraltro altre regioni, e venire incontro così alle difficoltà di chi ogni giorno percorre la strada della morte ovvero la SS106, le strade provinciali dissestate e le infrastrutture che aspettano interventi da decenni. Copiare è lecito. Ma almeno potrebbe farlo con un po’ di pudore“.