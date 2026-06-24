Boato e tremore nella notte: Catania e hinterland nel panico per tre caccia militari, cosa è successo davvero

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo collettivo per migliaia di cittadini di Catania e della sua provincia. Intorno alle 21:30, un rombo spaventoso e improvviso ha squarciato il silenzio, accompagnato da una vibrazione così intensa da far sussultare i pavimenti delle case. La prima, inevitabile reazione della popolazione è stata quella di pensare a una forte scossa di terremoto o a un’improvvisa esplosione parossistica dell’Etna, eventi a cui il territorio è storicamente sensibile. Nel giro di pochissimi minuti, le strade di molti quartieri si sono riempite di persone spaventate, mentre i social network venivano letteralmente inondati di messaggi alla ricerca di notizie e conferme su quanto appena accaduto.

Da Acireale a Belpasso: la mappa della paura nei comuni etnei

L’onda d’urto non ha risparmiato quasi nessun angolo dell’hinterland. Le segnalazioni sono arrivate a pioggia da una vasta area geografica che va dalla costa ionica fino alle pendici del vulcano. Ad Acireale e Tremestieri Etneo lo spavento è stato enorme, con vetri e infissi che hanno tremato violentemente, facendo temere il peggio a chi si trovava all’interno delle abitazioni. Stessa scena a Belpasso, Misterbianco e San Giovanni la Punta, dove il boato è stato percepito in modo nitido e sordo. I centralini delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco sono rimasti sature per oltre un’ora a causa delle centinaia di telefonate di cittadini in preda all’ansia, desiderosi di capire se ci fossero stati crolli o danni strutturali agli edifici.

Il mistero risolto: tre jet militari atterrati all’aeroporto di Fontanarossa

Fortunatamente, con il passare dei minuti, l’allarme legato a possibili calamità naturali è rientrato, lasciando spazio alla reale spiegazione dell’accaduto. La causa di tanto spavento è da ricercarsi nei cieli: tre caccia militari in volo sulla Sicilia hanno superato i limiti di velocità consentiti in determinate aree, provocando il forte frastuono. I tre velivoli, dopo aver sorvolato l’area metropolitana a quota sostenuta, hanno completato le manovre di avvicinamento e sono atterrati regolarmente sulla pista dell’aeroporto di Fontanarossa. Fonti locali collegano il loro arrivo alle attività preparatorie per il Noto Air Show, l’attesissimo evento aeronautico che nei prossimi giorni attirerà migliaia di appassionati a Lido di Noto e che vedrà la partecipazione di numerosi velivoli delle forze armate.

Che cos’è il boom sonico spiegato in parole semplici

Ma come può un aereo provocare un rumore così simile a quello di una bomba o di un terremoto? Il fenomeno è noto come boom sonico o boato sonico. Quando un aereo vola a velocità normale, sposta l’aria davanti a sé creando delle onde sonore che viaggiano senza ostacoli. Se però il pilota accelera fino a superare i 1200 chilometri orari, l’aereo diventa più veloce del suono stesso. In quel momento, l’aria non fa in tempo a spostarsi e si comprime davanti alla prua del jet, creando un vero e proprio muro invisibile. Quando l’aereo perfora questa barriera d’aria compressa, genera un’onda d’urto violentissima che si propaga verso il basso. Quando questa onda invisibile tocca il suolo, noi la percepiamo come una spaventosa esplosione.

Centralini in tilt e psicosi da terremoto: la reazione della comunità

La reazione della comunità catanese evidenzia quanto sia ancora forte la memoria psicologica legata ai fenomeni sismici e vulcanici del territorio. Il fatto che il boom sia stato avvertito contemporaneamente da mare a monte ha inizialmente disorientato le autorità e la protezione civile, impegnate a verificare che non vi fossero state anomalie sull’Etna o scosse registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una volta accertata l’origine aeronautica del boato, la tensione si è progressivamente sciolta, trasformandosi in curiosità per l’imminente manifestazione aerea. Resta però il dibattito sull’opportunità di eseguire tali manovre a ridosso di aree così densamente popolate, specialmente in orari serali, quando il silenzio amplifica inevitabilmente la percezione del pericolo.