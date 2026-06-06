Berlusconi archiviato per le stragi del 1993: smontati decenni di assurdi teoremi

Il Tribunale di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo l’esistenza di “contatti e rapporti diretti” tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Il decreto, firmato dal gip Patrizia Martucci e depositato il 15 gennaio, è diventato pubblico solo ora, riaprendo con forza uno dei dossier più controversi della storia giudiziaria e politica italiana. La decisione rappresenta un passaggio di grande rilievo perché interviene su una vicenda che, per tre decenni, ha intrecciato mafia, politica, giustizia e memoria nazionale. L’ipotesi investigativa al centro dell’inchiesta sosteneva che le stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma fossero state ispirate anche per favorire l’ascesa politica di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Con l’archiviazione, questa ricostruzione viene meno sul piano giudiziario.

Per Berlusconi e Dell’Utri si tratta della sesta archiviazione dalla prima iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta nel 1996. Un dato che pesa nel dibattito pubblico e che alimenta oggi la richiesta, da parte del centrodestra, di una riflessione profonda sul funzionamento della magistratura italiana e sulla durata delle indagini.

Il decreto del gip e la caduta del teorema sulle stragi mafiose

Il punto centrale del decreto di archiviazione è l’assenza di elementi sufficienti a sostenere l’ipotesi di rapporti diretti tra i vertici mafiosi e Silvio Berlusconi o Marcello Dell’Utri in relazione alla stagione stragista del 1993. Viene così meno il cosiddetto teorema dei mandanti occulti, secondo il quale le bombe avrebbero avuto anche una finalità politica legata alla nascita di Forza Italia.

Le stragi del 1993 furono tra le pagine più drammatiche della storia repubblicana. A Firenze, in via dei Georgofili, morirono cinque persone. A Milano, in via Palestro, furono uccise altre cinque persone. A Roma, gli attentati colpirono luoghi simbolici del patrimonio artistico e religioso. Quelle bombe segnarono la fase successiva alle stragi del 1992, in cui furono assassinati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Per anni, la magistratura ha cercato di individuare eventuali responsabilità ulteriori rispetto alla matrice mafiosa già accertata. L’archiviazione di Firenze non cancella il dolore delle vittime né esaurisce il dibattito storico sui motivi profondi della strategia stragista di Cosa Nostra, ma sul piano processuale chiude un fascicolo che aveva coinvolto due figure centrali della politica italiana degli ultimi trent’anni.

Marina Berlusconi: “un disastro giustizia, anni di sospetti e insinuazioni”

La reazione più dura è arrivata da Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia dell’ex premier. Per Marina, l’archiviazione dimostra la gravità di un sistema che ha lasciato per decenni il padre sotto il peso di accuse ritenute infondate. La vicenda, secondo lei, è il simbolo di un vero e proprio disastro della giustizia.

Marina Berlusconi ha parlato di “anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione” che avrebbero prodotto soltanto “una montagna di carta straccia”, sia nelle aule giudiziarie sia in una parte del mondo dell’informazione. La sua posizione non si limita alla difesa della memoria del padre, ma si trasforma in un atto d’accusa contro il sistema giudiziario e mediatico che, a suo giudizio, avrebbe alimentato per troppo tempo un’ombra infamante.

Nel suo intervento, Marina ha anche collegato l’archiviazione al tema della riforma della giustizia e alla recente sconfitta referendaria. Il referendum, secondo la figlia del Cavaliere, è stato “un’immensa occasione perduta per il Paese”. A suo avviso, restano aperti nodi cruciali, a partire dall’assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati, questione tornata con forza al centro dell’agenda politica del centrodestra.

Barbara Berlusconi: “spesi inutilmente enormi soldi pubblici”

Anche Barbara Berlusconi ha commentato con toni molto netti la decisione del Tribunale di Firenze. Secondo la figlia dell’ex presidente del Consiglio, l’inchiesta ha comportato un enorme spreco di risorse pubbliche, impiegate per sostenere una tesi che, alla fine, non ha trovato conferme giudiziarie.

Il riferimento alla spesa di “una quantità enorme di soldi pubblici” diventa uno degli argomenti centrali nella critica alla gestione dell’inchiesta. Non si tratta, nella lettura della famiglia Berlusconi, soltanto di una vicenda giudiziaria conclusa con l’archiviazione, ma di un percorso lungo, costoso e politicamente devastante, capace di incidere sull’immagine pubblica di Silvio Berlusconi anche dopo la sua morte.

La reazione di Barbara si inserisce così in una linea familiare compatta: la decisione del gip viene presentata come la conferma definitiva dell’estraneità di Berlusconi alle accuse più gravi e come la prova di un accanimento durato troppo a lungo.

Giorgia Meloni telefona a Marina Berlusconi: “spazzati via sospetti infamanti”

Tra le reazioni politiche più significative c’è quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe avuto una conversazione telefonica con Marina Berlusconi. Secondo quanto filtrato da ambienti parlamentari, la premier considera il decreto di archiviazione la conferma di una “verità storica e giudiziaria incontrovertibile”: l’inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata.

Meloni ha sottolineato come per trent’anni non solo Berlusconi, ma un’intera comunità politica, composta da milioni di italiani, sia stata posta davanti al sospetto che il consenso elettorale raccolto da Forza Italia potesse poggiare su finanziamenti mafiosi o dinamiche illegali. Un sospetto che, secondo la premier, non aveva fondamento allora e non lo ha oggi.

La posizione di Meloni ha un forte valore politico. La presidente del Consiglio non si limita a commentare una decisione giudiziaria, ma la interpreta come una riabilitazione più ampia dell’esperienza politica berlusconiana. In questa chiave, l’archiviazione diventa anche un momento di ricompattamento del centrodestra attorno alla figura del fondatore di Forza Italia.

Antonio Tajani: “accanimento disgustoso contro il fondatore di Forza Italia”

Durissimo anche il commento di Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. Tajani ha respinto con forza l’ipotesi dei mandanti occulti, sostenendo che di “inquietante e occulto” ci sarebbe semmai l’azione di una parte della magistratura che avrebbe usato accuse infondate come una clava politica.

Per Tajani, l’inchiesta rappresenta un tentativo di riscrivere la storia democratica del Paese e di neutralizzare politicamente Silvio Berlusconi e il suo partito. Il leader azzurro ha denunciato la lentezza con cui si è arrivati all’archiviazione e ha definito “disgustoso” l’accanimento contro il fondatore di Forza Italia.

Un altro punto sollevato da Tajani riguarda la tempistica della notizia. Il decreto è stato depositato il 15 gennaio, ma la sua esistenza è diventata pubblica solo mesi dopo. Una circostanza che, secondo Forza Italia, merita attenzione e che Marina Berlusconi ha commentato con una domanda polemica: se l’esito fosse stato opposto, ci sarebbero voluti cinque mesi per leggerlo sui giornali oppure sarebbero bastati cinque minuti?

Il dolore dei familiari delle vittime: “manca ancora la verità sui mandanti a volto coperto”

Di segno molto diverso è la reazione di Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage dei Georgofili. Per i familiari, l’archiviazione non rappresenta una parola definitiva sul bisogno di verità. Dainelli ha espresso amarezza, sostenendo che il rischio è quello di allontanarsi sempre di più dalla “verità vera”.

La sua posizione richiama una ferita ancora aperta: quella dei cosiddetti mandanti a volto coperto. Secondo Dainelli, manca ancora una parte della verità sulle stragi, quel “10%” che continua a pesare sulla memoria dei familiari delle vittime. Fin dal 1994, ha ricordato, alcuni magistrati sostenevano che non potesse essere stata solo la mafia a realizzare quella strategia di terrore.

Questo punto introduce una distinzione fondamentale. L’archiviazione chiude la posizione di Berlusconi e Dell’Utri, ma non esaurisce il bisogno di piena chiarezza storica sulle stragi del 1993. Per le famiglie delle vittime, la priorità resta la ricerca di tutte le responsabilità, senza strumentalizzazioni politiche ma anche senza rimozioni.

Piero Sansonetti: “la Procura di Firenze si arrende, accuse cadute per la sesta volta”

Il noto giornalista Piero Sansonetti ha commentato l’archiviazione con parole durissime nei confronti della Procura di Firenze e di una parte del giornalismo. Secondo Sansonetti, la Procura “si è arresa” perché non è stato trovato “neanche uno straccio di indizio” a sostegno della tesi secondo cui Berlusconi e Dell’Utri sarebbero stati gli ispiratori delle stragi del 1993.

Nel suo intervento, Sansonetti insiste sul fatto che già più volte le accuse contro il Cavaliere e Dell’Utri erano state considerate infondate. La sua critica si concentra sul meccanismo ricorrente che, a suo giudizio, avrebbe alimentato nuove indagini, avvisi di garanzia, interrogatori e ricerche di prove senza mai arrivare a un risultato concreto.

Il giornalista usa anche il registro dell’ironia per contestare il ragionamento alla base di certe ipotesi investigative. Il collegamento tra le stragi dell’estate 1993 e la nascita di Forza Italia pochi mesi dopo viene presentato come una correlazione arbitraria, una coincidenza trasformata in sospetto giudiziario e mediatico. Per Sansonetti, questa vicenda dimostra come talvolta la lotta politica venga condotta con strumenti estranei alla politica, attraverso propaganda e ipotesi fantasiose.

La conclusione del suo ragionamento è netta: da questa storia, secondo Sansonetti, escono male sia la magistratura sia quella parte del giornalismo che avrebbe seguito o alimentato teoremi privi di fondamento. La vicenda, nella sua lettura, non è soltanto una sconfitta giudiziaria, ma anche un fallimento culturale e civile.

La giustizia torna al centro dello scontro politico

L’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993 riapre inevitabilmente il tema della riforma della giustizia. Forza Italia chiede da tempo interventi più incisivi sulla responsabilità dei magistrati, sulla separazione delle carriere e sui tempi dei processi. La Lega si dice pronta ad approvare una norma sulla responsabilità civile entro la fine della legislatura, mentre nel centrodestra cresce la pressione per trasformare il caso Berlusconi in un argomento politico centrale.

Il punto più sensibile resta il rapporto tra indagini giudiziarie e vita democratica. Per il centrodestra, la lunga vicenda dei presunti mandanti occulti dimostra che un’inchiesta può produrre effetti politici devastanti anche senza arrivare a un processo o a una condanna. Per una parte dell’opinione pubblica, invece, le indagini sulle stragi erano e restano un passaggio doveroso, data la gravità degli attentati e il dovere dello Stato di cercare ogni possibile responsabilità.

Questa tensione è destinata a proseguire. Da un lato, c’è chi legge l’archiviazione come la fine di una lunga ingiustizia subita da Silvio Berlusconi. Dall’altro, c’è chi teme che la chiusura di un fascicolo venga trasformata in una delegittimazione generale del lavoro della magistratura antimafia.

Il peso politico e simbolico della decisione su Silvio Berlusconi

La figura di Silvio Berlusconi resta al centro della scena politica italiana anche dopo la sua morte. L’archiviazione di Firenze non riguarda soltanto un procedimento giudiziario, ma tocca direttamente la memoria pubblica dell’ex premier, fondatore di Forza Italia, imprenditore e protagonista assoluto della Seconda Repubblica.

Per i suoi familiari e per il centrodestra, la decisione del gip rappresenta una liberazione da uno dei sospetti più pesanti mai formulati nei suoi confronti. L’accusa, anche solo ipotizzata, di un legame con la stagione delle bombe mafiose era considerata dalla famiglia Berlusconi e dai suoi alleati una macchia intollerabile, una ferita inferta alla sua storia personale e politica.

Per questo le reazioni sono state tanto forti. Non si tratta solo di dire che Berlusconi non sarà processato. Si tratta, nella narrazione del centrodestra, di sostenere che per trent’anni un leader politico, un partito e milioni di elettori siano stati gravati da un sospetto privo di riscontri. È su questo terreno che la vicenda giudiziaria diventa battaglia sulla memoria, sull’identità politica e sul rapporto tra potere giudiziario e consenso democratico.

Una vicenda chiusa in tribunale, ma ancora aperta nella memoria del Paese

Con l’archiviazione decisa dal Tribunale di Firenze, la posizione di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 1993 viene chiusa. Sul piano giudiziario, cade l’ipotesi di un loro coinvolgimento diretto nei rapporti con Cosa Nostra per la stagione stragista.

Ma la vicenda resta aperta nella coscienza collettiva del Paese. Restano il dolore delle vittime, le domande dei familiari, la necessità di difendere la memoria delle stragi senza piegarla allo scontro politico. Restano anche le questioni sollevate dal centrodestra sulla durata delle indagini, sulla responsabilità dei magistrati e sul ruolo dell’informazione nella costruzione del sospetto pubblico.

L’archiviazione di Firenze segna dunque una svolta giudiziaria e politica. Da un lato, chiude un capitolo che ha accompagnato trent’anni di storia italiana. Dall’altro, apre una nuova fase di confronto sulla giustizia, sulla verità storica e sul modo in cui un Paese democratico deve affrontare le sue ferite più profonde senza trasformarle in armi di delegittimazione permanente.