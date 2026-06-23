Berkley in Sicilia, il calciatore dell’Aston Villa si allena sul campo di Taormina

Tre giorni di allenamenti speciali allo stadio Valerio Bacicalupo di Taormina per Ross Barkley, centrocampista dell’Aston Villa e vincitore dell’ultima UEFA Europa League. In vacanza a Taormina, il talento inglese ha scelto di mantenere la propria condizione atletica svolgendo alcune sessioni di allenamento presso lo stadio Valerio Bacicalupo. Al termine dell’esperienza, Barkley ha raccontato di aver trovato Taormina ancora più bella di quanto immaginasse, esprimendo grande apprezzamento per la città e per l’accoglienza ricevuta. Ha inoltre voluto ringraziare la comunità taorminese per l’ospitalità e il calore con cui è stato accolto durante il suo soggiorno.

L’Amministrazione comunale ha omaggiato il calciatore con “un gagliardetto della Città di Taormina come ricordo della sua permanenza. È sempre un piacere ospitare nella nostra città campioni di questo livello che, anche durante i loro periodi di vacanza, scelgono di utilizzare i nostri impianti sportivi e di vivere da vicino il territorio”.